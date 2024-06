Panamá juega ante un desconocido Montserrat

Panamá disputa este domingo su segundo partido en las eliminatorias para el Mundial de 2026 que organizan Estados Unidos, México y Canadá, cuando se mida como visitante a Montserrat, un rival hasta ahora desconocido para los panameños, en un juego que tendrá como escenario el Estadio Nacional de Nicaragua.



No hay registro de partidos oficiales ni eliminatorios entre el equipo de Montserrat y el de Panamá, que en su sueño de volver por segunda vez a ser mundialista, tras Rusia 2018, se toma muy en serio este partido, al igual que el primero que sostuvo este jueves ante Guyana, en un choque en el que la selección centroamericana sufrió más de lo esperado para imponerse 2-0.



Son los dos primeros partidos "más importantes" y en los que se ha enfocado el equipo centroamericano, como dijo su entrenador, el danés-español Thomas Christiansen, señalando que quiere "sacarle de la cabeza" a sus jugadores la Copa América, que es el compromiso que se le viene a Panamá desde el 20 de junio, y concentrarse en las eliminatorias.



Es la "meta a largo plazo (...), o nos metemos o no nos metemos".



"Es lo que pienso, es nuestra prioridad y en lo que nos vamos a enfocar al cien por cien", expresó Christiansen que viaja a Managua con un plantel de 27 jugadores para medirse al equipo montserratense dirigido por el británico Lee Bowyer, y que salió derrotado en su enfrentamiento del jueves ante Nicaragua (4-1).



La roja no podrá contar en estos encuentros con el central Andrés Andrade, que sufrió una lesión grave el 31 de mayo en la ciudad de Vigo en el amistoso entre Panamá y Galicia.



Aun así, Christiansen presume del "privilegio" de contar con tres "grandes porteros" como lo son Luis "Manotas" Mejía (Nacional, Uru), César Samudio (Marathon, Hon) y Orlando "Cuty" Mosquera (Maccabi Tel-Aviv, Isr).



El plantel de Panamá igualmente combina la experiencia con la juventud de jugadores como el defensor central Martin Krug de 17 años, que milita en las inferiores del Levante y que acompañó a la selección en su reciente gira por España previo a las eliminatorias.



Krug, de madre panameña y que nació en Chicago, disputó el Sub-17 de Concacaf en que Panamá selló su pase al Mundial de la categoría en Indonesia.



El seleccionador de Panamá dijo que "aquí no miramos la fecha de nacimiento", pero que el juvenil "está ahí, preparado, y lo que queremos es verlo un poco más de cerca por la ausencia de los centrales" lesionados.



La roja panameña cuenta además con los experimentados Fidel Escobar (Saprissa), Adalberto Carrasquilla (Houston Dynamo, USA), Ismael Díaz (Universidad Católica, Ecuador), Michael Amir Murillo (Olympique Marsella, Francia), o el capitán Aníbal Godoy (Nashville SC, USA).



La selección montserratense, por su parte, recibirá a Panamá con un plantel de jugadores con un rango de edad de entre 19 y 35 años, algunos de los cuales han jugado en equipos de Inglaterra, como el delantero Lyle Taylor y el defensa Jeriel Dorsett.



Alineaciones probables:



Panamá: Orlando Mosquera; Eduardo Anderson, José Córdoba, Michael Murillo, Roderick Miller, Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez, Freddy Góndola, José Fajardo y Cecilio Waterman.



Seleccionador: Thomas Christiansen.



Montserrat: Trent Carter Rogers; Lenni Cirino, Nico Gordon, Jeriel Dorsett, Brandon Barzey, Donervorn Daniels, Alex Dyer, Brandom Comley, Lyle Taylor, Kaleem Strawbridge y Jamie Allen.



Seleccionador: Lee Bowyer.



Árbitro: Por definir.



Hora: 20.00 local



Estadio: Nacional de Fútbol de Nicaragua, con capacidad para 15,000 espectadores.

