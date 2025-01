Panamá quiere 'competir' ante Universitario de Deportes en la 'Noche Crema'

Panamá se encuentra lista para el partido contra Universitarios de Deportes en la denominada "Noche Crema", que será la presentación del equipo para la campaña 2025 de la máxima categoría del fútbol peruano.

El conjuto panameño viaja este martes con miras al partido de este viernes 24 de enero al club Universitario de Deportes, de Perú, en el Estadio Monumental, de Lima.

“Queremos competir, queremos dejar el nombre de Panamá bien alto y hacer un buen partido”, destacó el técnico de Panamá, Thomas Christiansen, quien añadió que Alberto "Negrito" Quintero se encontraba en sus planes para viajar a Perú.

"Negrito" Quintero jugó en Universitario en Perú y era uno de los jugadores que se esperaba fuera convocado, pero su actual equipo Plaza Amador no le otorgó el permiso.

Panamá llega a Perú con una camada de jugadores jóvenes, que buscan un espacio en el seleccionado absoluto para futuros compromisos.

“Es importante lo que puedan hacer estos chavales para su futuro, y ojalá que estos partidos les puedan abrir un poco las puertas al extranjero y así tener una carrera en otros países”, agregó el seleccionador nacional.

La novedad en el entrenamiento fue la convocatoria del mediocampista Oldemar Castillo, del Sporting San Miguelito, quien fue llamado en lugar del volante Ricardo Phillips Jr, descartado a última hora por su club Delfín SC, de Ecuador.

Castillo se une a Erick Díaz, del Tauro FC, en la lista de convocados, ambos de la Selección Sub-17 de Panamá que estuvo en la pasada Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en Indonesia 2023.

Los únicos ausentes en la práctica de hoy fueron los jugadores Janpol Morales y Víctor Ávila, ambos del club CD Macará, de Ecuador.

Se espera que ambos jugadores viajen directos desde Ecuador y se unan al grupo en el hotel de concentración en Perú.

En cuanto el partido contra Universitarios, Christiansen reiteró que el encuentro ante los Cremas representa una buena oportunidad para los jugadores del plano local de levantar la mano y abrirse un espacio en futuras convocatorias.

“Para los jugadores de la LPF y también los que militan afuera que van a venir para el partido en Perú, todos estos partidos son una oportunidad de ganarse el puesto y hacerse ver”, indicó el míster.

“Nunca se sabe si pueden entrar en la convocatoria para el Final Four o eliminatorias o el Mundial, todo está en sus manos y esperemos un buen rendimiento de ellos”, agregó.

También el entrenador de la Selección Mayor Masculina fue consultado sobre los objetivos para este año, lo cual aclaró que no hay ninguno más importante que la clasificación a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

“En el 2025 el objetivo es clasificarnos al Mundial, es lo principal, es la meta que tenemos todos. Pero eso no significa que no queremos competir en la Copa Oro, no queremos dejar de lado la Nations League, que estamos con la ilusión de intentar mejorar los años anteriores, y ese es nuestro día a día, intentar crecer, mejorar y ser mejores”, respondió.

A continuación, la lista de convocados.

ARQUEROS

Eddie Roberts CA Independiente

John Gunn NE Revolution II (USA)

DEFENSAS

Reyniel Perdomo Alianza FC

Anthony Herbert Dep Árabe Unido

Ariel Arroyo Dep Árabe Unido

Jiovany Ramos CA Independiente

Orman Davis CA Independiente

Erick Díaz Tauro FC

Ángel Díaz Tauro FC

Jorge Gutiérrez Deportivo La Guaira (VEN)

VOLANTES

Edilson Carrasquilla San Francisco FC

Janpol Morales CD Macará (ECU)

Víctor Ávila CD Macará (EU)

Oldemar Castillo Sporting SM

Ovidio López CD Plaza Amador

José Murillo CD Plaza Amador

Héctor Hurtado CA Independiente

Irving Gudiño Tauro FC

Giovany Herbert Dep Árabe Unido

Amable Pinzón Veraguas United

DELANTEROS

Gustavo Herrera Puebla (MEX)

Reymundo Williams Herrera FC