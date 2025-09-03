Panamá saldrá a 'sumar puntos' ante Surinam en Paramaribo en la eliminatoria de la Concacaf

Panamá llega a Paramaribo, Surinam, con el primer objetivo, sumar puntos como visitante.

La Roja tiene el primer partido de esta fase eliminatoria en condición visitante con Surinam en el Dr. Franklin Essed, que tiene grama sintética a las 4:30 p.m. (hora panameña).

El mismo Thomas Christiansen admitió que lo importante fuera de casa es sacar un buen resultado y que su primer pensamiento se enfoca en los “tres primeros puntos" contra Surinam.

El técnico del equipo panameño en sus últimas declaraciones de este miércoles antes de enfrentar a Surinam, es que “el plan sigue en pie” y que “espera ver a un Panamá valiente, con ilusión, con ganas, que compita los 90 minutos, hasta el último silbido del árbitro”, precisó.

Christiansen quiere su equipo “tenga la capacidad mental de gestionar el partido y sacar los tres puntos.”, señaló el entrenador del equipo panameño.

El estratega ha dado méritos a Surinam por los buenos partidos que realizó en la pasada Copa de Oro 2025, además que cuenta con jugadores que militan en ligas europeas.

Dirigidos por Stanley Menzo, Surinam, sueña con llegar a su primer Mundial y enfrenta por primera vez en su corta historia futbolística al equipo panameño.

Surinam se ha mantenido concentrada y busca aprovechar su oportunidad, en este primer partido en casa.

Menzo ha reconocido con anterioridad que mira como “favorito” a Panamá, al sostener que es uno de los “gigantes del área”, y que buscarán dar una sorpresa ante la Roja.

Por su parte, el técnico del equipo panameño espera un partido “difícil ante Surinam, es el primero (en la fase final) y tenemos que sacar un buen resultado”, agregó.

Thomas Christiansen añade que en esta “primera ventana” contra Surinam y Guatemala, que lo importante es sacar la máxima cantidad de puntos que se pueda.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

El llegar a estos partidos de eliminatoria sin lesiones es algo que lo alegra, reconoció el DT., que estuvo acompañado de Aníbal Godoy, en la conferencia previa al cotejo ante Surinam.

Mientras que el capitán del equipo panameño, sostuvo que “es el momento más importante”, donde el equipo “es consciente de lo que nos jugamos”. Godoy, alega que como Panamá tiene la ilusión de llegar al Mundial, Surinam, Guatemala y El Salvador que se encuentran el Grupo A, también piensan lo mismo y se tiene que estar preparado en cada partido.

