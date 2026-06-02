Panamá se despide de su afición y quiere tener una 'fiesta futbolística'

No hace falta saber quién la hizo, sino quién la pague, dice un viejo adagio. Eso es lo que espera hacer la selección de Panamá cuando enfrente a República Dominicana este miércoless a las 7:45 p.m. en el estadio Rommel Fernández.

Panamá prepara su fiesta de despedida en su casa, ante su afición, ante su gente en el "Coloso de Juan Díaz", donde el elenco nacional hará su último ensayo en casa previo al Mundial 2026.

El técnico Thomas Christiansen ha dejado claro que quiere dar oportunidad a todos los jugadores; por lo tanto, los cambios numerosos desde la banca durante el partido serán evidentes y es de esperarse.

La Roja viene de ser goleada por Brasil 6-2 en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, y buscará salir bien librada con un resultado positivo.

República Dominicana es dirigida por el argentino Marcelo Neveleff, quien agregó que el equipo caribeño llega "enchufado" para el partido ante Panamá. Neveleff explicó que el juego ante Panamá le sirve a República Dominicana para su objetivo, que es la Liga de Naciones, donde el conjunto caribeño quedó ubicado en la Liga A.

Panamá nunca ha perdido ante los Dominicanos

Según las estadísticas, Panamá y República Dominicana se han enfrentado en cuatro oportunidades.

Son tres triunfos y un empate del seleccionado panameño contra los caribeños, lo que deja un saldo de ocho goles a favor y tres en contra. Es decir, la Roja nunca ha perdido ante los dominicanos.

La última ocasión que Panamá y República Dominicana se enfrentaron fue en el año 2021, en partido correspondiente a la eliminatoria a Catar 2022.

En esa ocasión, los goles fueron anotados por Aníbal Godoy, Édgar Yoel Bárcenas y el delantero Cecilio Waterman.