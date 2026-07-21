Guatemala tendrá la mayor planta solar con almacenamiento en baterías de Centroamérica

MASPV, empresa productora independientes de energía de próxima generación, ha formalizado los contratos de compraventa de energía a largo plazo para el proyecto Estanzuela, que supondrá la construcción en Guatemala de la mayor planta solar con sistema de almacenamiento en baterías de Centroamérica.

Los acuerdos, con una duración de 15 años, han sido suscritos con Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (Eegsa) y Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A. (Deorsa), dos de las tres principales distribuidoras eléctricas de Guatemala.

La firma de ambos contratos, junto con el depósito de garantías bancarias por valor de 2.5 millones de dólares, culmina la fase contractual derivada de la adjudicación y permite continuar avanzando en el desarrollo y futura construcción de la planta.

El proyecto estará ubicado en el departamento de Zacapa y contará con 130 MWp de potencia fotovoltaica y un sistema de almacenamiento de 100 MWh.

La inversión total prevista superará los 100 millones de dólares y su entrada en operación deberá producirse antes de 2029.

La formalización de los acuerdos consolida uno de los mayores hitos internacionales alcanzados por MASPV y supone un salto cualitativo en su presencia en Centroamérica.

El proyecto fue seleccionado en un proceso altamente competitivo, con la participación de cerca de 50 compañías del sector, y destacó por una propuesta que integra generación fotovoltaica y almacenamiento a gran escala para ofrecer una solución energética más flexible, gestionable y adaptada a las necesidades reales del sistema eléctrico.

Ha sido diseñado para responder a las necesidades reales del sistema eléctrico guatemalteco, combinando generación fotovoltaica y almacenamiento a gran escala.

Una parte de la electricidad generada se inyectará directamente a la red, mientras que otra podrá almacenarse para entregarse durante las horas sin recurso solar o en los momentos de mayor demanda.

El almacenamiento constituye, por tanto, uno de los elementos centrales del proyecto. Su incorporación permitirá que la energía solar no dependa exclusivamente de las horas de generación y pueda estar disponible también en los momentos críticos para el sistema, cuando desaparece el recurso solar o aumenta la demanda.

Ángel Serrano, CEO global de MASPV, señaló: “Con la firma de estos contratos y el depósito de las garantías culminamos una etapa decisiva y convertimos una adjudicación estratégica en un proyecto energético real, financiable y de largo plazo. Estanzuela es uno de los mayores hitos internacionales de MASPV y demuestra nuestra capacidad para competir y ejecutar proyectos de gran escala en mercados altamente exigentes. Su combinación de generación solar y almacenamiento representa la evolución que necesita el sector: energía renovable que puede gestionarse y entregarse cuando el sistema realmente la demandaproductores independientes de energía de próxima generación".

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La planta contribuirá a incrementar la capacidad de generación renovable de Guatemala, reducir la dependencia de combustibles fósiles y reforzar la seguridad del suministro mediante la combinación de energía solar y almacenamiento.

MASPV está presente en 10 países y desarrolla su actividad en España, China y distintos mercados latinoamericanos, entre ellos Panamá, Chile, Colombia, México, Guatemala y República Dominicana.

