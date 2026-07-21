Presentan propuesta legislativa para frenar el uso indebido de la inteligencia artificial en Panamá

El auge de la inteligencia artificial y la proliferación de contenidos manipulados en las plataformas digitales han reactivado el debate sobre los límites éticos de la tecnología en Panamá.

En la Asamblea Nacional ha sido presentada una propuesta para modificar el Código Penal, con el fin de tipificar como delito la creación de publicaciones falsas orientadas a destruir el honor y la reputación de las personas mediante el uso indebido de estas herramientas.

La propuesta, impulsada por la diputada Dana Castañeda, pretende llenar un vacío legislativo en un momento en que las tecnologías digitales avanzan a mayor velocidad que el marco regulatorio del país.

Sin embargo, la iniciativa llega de forma simultánea al desarrollo de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que adelanta el Ejecutivo, un plan institucional que ya incorpora lineamientos para el uso ético y la protección de las garantías fundamentales de la ciudadanía.

Mientras el Gobierno busca definir una hoja de ruta integral para la innovación, el Legislativo intenta reaccionar de manera puntual ante los riesgos inmediatos del ciberespacio, lo que evidencia la falta de un debate unificado sobre la materia.

Defensores de la norma sostienen que la proliferación de cuentas anónimas y plataformas digitales que lucran atacando la honra de las personas y sus familias exige una respuesta judicial contundente para frenar la violencia digital y el ciberacoso.

El anteproyecto pasará a la Comisión de Gobierno para su primer debate, donde se espera abrir un espacio de discusión técnica y democrática. Un punto crítico que deberá evaluar la comisión es evitar que una regulación penal contra la desinformación termine rozando la censura o afectando el libre ejercicio del periodismo, la fiscalización política y la libertad de expresión.

A la par de la inteligencia artificial, el debate legislativo ha puesto bajo la lupa el morbo en el manejo de las redes sociales cotidianas.

Varios sectores cuestionan la práctica recurrente de difundir imágenes explícitas de accidentes o tragedias personales con el único fin de generar interacciones o visibilidad en internet, una conducta que muchos consideran que también debe ser regulada por su impacto humano.

El análisis formal del texto arrancará una vez se instale la Comisión de Gobierno en el pleno. Allí se definirá si Panamá avanzará hacia la penalización del mal uso de la inteligencia artificial o si la propuesta sufrirá modificaciones para alinearse con los estándares internacionales de libertad de información y derechos digitales.

