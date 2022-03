¡Panamá, vamos con todo ante Honduras!

Panamá enfrenta a Honduras con la obligación de sumar tres puntos, para seguir con las esperanzas de llegar a Catar 2022 y Thomas Christiansen pide a sus jugadores "intensidad" en su juego.

Versión impresa

La selección panameña enfrenta Honduras hoy en el estadio Rommel Fernández a las 8:05 p.m. en la Octagonal de la Concacaf y los jugadores muestran una vibra positiva, sostuvo el técnico del seleccionado panameño, quien reiteró que el juego contra los "Catrachos" es un "partido trampa".

Con los hondureños "tenemos que jugar con intensidad, no habló de agresividad, hablo de intensidad, ritmo alto, la disputa de un balón jugar fuerte", agregó Christiansen, quien prefirió no hablar sobre el arbitraje.

Honduras llega al "Coloso de Juan Díaz" sin algunas de sus figuras principales, integrada por varios jóvenes y no tiene nada que perder.

"No tiene presión (Honduras), con jugadores nuevos, pero hay que respetar al rival" advirtió Thomas Christiansen, quien al mismo tiempo expresó que eso los hace "más peligroso".

"Si no respetamos al rival no merecemos ir al Mundial, tenemos que ir con todo, el profesor (Hernán Gómez) sabe cómo juega Panamá y va a venir preparado", expresó el danés-español al servicio del seleccionado istmeño.

De igual manera, Christiansen explicó que Panamá tiene en su manos posibilidades de llegar de manera directa a la cita de Catar 2022.

"Creemos que tenemos una posibilidad de ir directo al mundial", señaló Christiansen y agregó que tiene que creer y estar convencido

Christiansen reiteró sobre Ismael Díaz, que el jugador se encuentra en la plantilla y que ya analizará sus posibilidades de poder jugar o no.

Además que en los equipos dirige él toma sus propias decisiones, "Nunca me he dejado influenciar, al momento que me impongan un jugador tanto por la afición o federación, yo me voy, yo quiero tomar mis propias decisiones", expresó Christiansen.