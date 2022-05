Panameña Xiomara Santamaría va por más en los Juegos Rosario 2022

La panameña Xiomara Santamaría busca avanzar un escalón más cuando enfrente hoy a la uruguaya Jazmín Barboza Muñoz en la semifinales del boxeo femenino en los -47 kilogramos de los Juegos Suramericanos de la Juventud, Rosario 2022.

La pugilista en su pelea de ayer venció a la brasileña María de Jesús Eduarda de forma clara con un 3-0 y logra de esa manera su pase a las semifinales.

"Me sentí muy bien, pese a la que contrincante brasileña es fuerte, intentó cansarme al estar amarrando, pero pudimos con eso y sacamos la victoria", dijo Santamaría sobre su último combate.

Además de los intentos de amarres de la brasileña María de Jesús, Xiomara Santamaría añadió no tener mayores problemas en ese combate, debido que pudo desplazarse.

"No tuve complicaciones mayores en la pelea, me sentí tranquila, relajada, me sentí confiada en el desplazamiento", expresó la panameña al referirse a su triunfo ante la brasileña.

La pugilista que es entrenada por Héctor Echeverría agregó sentirse preparada para la semifinal hoy y que el clima en Rosario, Argentina no le ha afectado, debido que entrenó en un lugar frío y se siente tranquila.

Xiomara Santamaría tendrá que enfrentar ahora a la uruguaya Jazmín Barboza Muñoz en las semifinales de los -57 kilogramos ( hoy 11:00 a.m. hora panameña).

"De Xioamara se espera mucho (en las semifinales), espero que salgamos con la victoria y arriba Panamá", precisó la boxeadora istmeña.

La otra semifinal de la categoría de -57 kilogramios en boxeo femenin en los Juegos de Rosario será entre Milagro Elizabeth Quiquinte de Argentina y la colombiana Leidy Johana Rivas de Colombiana.

Las ganadoras de ambos pleitos se enfrentarán por la presea de oro, mientras que las perdedoras se quedarán con el bronce.

Recodemos que el boxeo olímpico reparte dos medallas de bronce a los terceros lugares.