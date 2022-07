Panameño Josué Jiménez figura en España

El trofeo Junior Ibercaja circuito montañoso en Burgos España, tendría en el escenario a dos joyas del ciclismo panameño, Josué Jimenez del Bathco Cántabro y Kevin Almanza del PC Camargo, en un recorrido de 92 kilómetros con cuatro puertos de montaña.

El chiricano Josué Jiménez se enfundaría el maillot de lunares que identifica al "escarabajo" de esta edición, además terminaría en la posición 7 de los 10 fugados que llegarían a meta en punta de carrera, por su parte el capitalino Almanza cerraría la punta en la posición 10.

Jiménez al terminar a carrera aseguró que "el clima ha estado variando mucho, he trabajado para bajar algunos kilos, en las últimas 2 semanas, me siento con buenas piernas, fue emocionante ver que Almanza fuese en la fuga, éramos dos panameños tratando de hacer la diferencia, he pasado días difíciles, pero creo que he encontrado el punto de forma que estaba buscando", dijo.