Pelé tiene su estatua de cera en Río de Janeiro

El museo de cera que funciona en las instalaciones del acuario de Río de Janeiro presentó este miércoles (ayer) una estatua de Pelé como parte de sus actividades conmemorativas por el Mundial 2026, que comienza la próxima semana en Estados Unidos, México y Canadá.

La estatua en cera de tamaño natural, que representa con gran fidelidad la imagen del tricampeón mundial, considerado en Brasil el mayor futbolista de todos los tiempos, exigió dos años de trabajos por parte de 20 artesanos de diferentes áreas de un taller especializado en Londres.

Con la presentación de la estatua de Edson Arantes do Nascimento, vistiendo una réplica fiel del uniforme de la selección brasileña que venció el Mundial de México 1970, el Dreamland Museo de Cera inauguró su 'Galería de la Copa del Mundo'.

En la misma galería del AquaRio, junto a la del atacante brasileño que murió en diciembre de 2022 a sus 82 años, hay estatuas del también brasileño Zico, mayor ídolo del Flamengo, y del argentino Lionel Messi.