Pitazo: Sin tiempo para trabajar lo físico

Panamá se enfrenta a República Dominicana en lo que se espera sea una fiesta deportiva: su partido de despedida ante la afición previo al Mundial 2026.

Thomas Christiansen ya adelantó que habrá muchos cambios; quiere que todos jueguen, pero hay otros aspectos cruciales que evaluar.

Luego del partido ante Brasil, más allá del marcador de 6-2, el técnico insistió en el estado físico de los jugadores. La recuperación de la plantilla será clave.

Christiansen mencionó en ese momento que restaban 18 días, pero la realidad es que el margen de maniobra es mínimo y queda muy poco tiempo para trabajar el fondo físico. Y los días siguen corriendo.

La selección nacional jugó en el Maracaná el pasado 31 de mayo, completó un viaje de ida y vuelta a Río de Janeiro, y a esto hay que sumar el traslado a Panamá para disputar el partido de despedida ante República Dominicana este miércoles 3 de junio. Posteriormente, se trasladará a St. Louis, Missouri (Estados Unidos), para su último ensayo contra Bosnia y Herzegovina el 6 de junio, un encuentro que servirá de termómetro para que el técnico refleje lo que desea plasmar en la cita mundialista.

Como se evidencia, la agenda del seleccionado panameño está sumamente apretada. Con tan poco tiempo disponible, es difícil que se pueda realizar un acondicionamiento físico óptimo antes del debut contra Ghana, el 17 de junio en Toronto.

Además del factor físico, la interpretación del juego —lo que desea plasmar el técnico y que los jugadores logren ejecutar al 100%— es otro punto que genera dudas.

A estas alturas, Christiansen ya debe tener —y de seguro tiene— su plan estratégico para enfrentar a los tres rivales del Grupo L. Panamá siempre ha sacado ventaja en el apartado físico dentro de la región centroamericana y caribeña. Sin embargo, en un Mundial el nivel de exigencia es totalmente distinto.

Un futbolista puede tener la máxima voluntad de hacer las cosas bien, pero si el físico no acompaña, es imposible ejecutar la idea táctica y se termina pagando caro.

El resultado de hoy contra República Dominicana es lo de menos; la verdadera prioridad son los juegos del Mundial: Ghana, Croacia e Inglaterra.