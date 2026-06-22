Cristiano Ronaldo / Mundial 2026 / Pasión Mundialista 2026 Estados unidos Portugal enfrenta a Uzbekistán sigue el partido minuto a minuto Publicado 2026/06/23 12:00:00 Noticias Relacionadas 1 Inglaterra se mide a Ghana para reivindicar su condición de favorita 2 Christiansen, de Panamá: “Podemos ganar a Croacia, pero necesitamos tener un buen día” 3 Panamá vs. Croacia: Creer y corregir 4 Croacia quiere corregir ante Panamá los errores del debut y reactivar su Mundial 5 'Coco' Carrasquilla es baja de Panamá para el partido contra Croacia 6 Messi marca dos goles y es el máximo goleador en solitario de la historia de los Mundiales Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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