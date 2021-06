Postemporada en la NBA 4

Con la aplastante victoria de los Phoenix Suns contra los Denver Nuggets, sería la segunda ocasión en la que Chris Paul alcanza las Finales de Conferencia en su ilustre carrera. La primera fue en su tiempo con el club de los Houston Rockets, pero fueron frustrados por los Golden State Warriors en 2018, después de que Paul saliera lesionado en el partido 6. Es cierto que Chris Paul ha sido de los jugadores más consistentemente excelentes desde que entró a la liga, además, que sus estadísticas y reputación entre sus pares sostienen esta declaración; sin embargo, lesiones en momentos cruciales son sus únicas "manchas" en su legado.

En esta postemporada tuvo un leve contratiempo con su hombro, ¡pero en esta barrida contra los Nuggets, se veía en su forma usual o tal vez mejor! Otra revelación ha sido que Cameron Payne es un jugador cuya agencia libre será de importancia para muchos equipos con aspiraciones a ganar. Por otra parte, a pesar de los mejores esfuerzos de Nikola Jokić (el MVP de la liga), los Nuggets fueron rápidamente eliminados por los brillantes Suns. El futuro se ve excelente para Denver, ya que, con Jamal Murray, pueden llegar a ser el mejor equipo de la NBA.

La serie más desafortunada hasta el momento es la de los Brooklyn Nets contra los Milwaukee Bucks, debido a que el equipo neoyorquino no cuenta con 2 de sus mejores jugadores. Después de la lesión de James Harden, las chances de los Nets bajaron considerablemente, a pesar de eso, lograron salir victoriosos en los dos primeros partidos.

Después de perder el tercer partido con mal rendimiento de Kevin Durant, en la primera mitad del partido 4, Kyrie Irving sufre una brutal lesión de tobillo. El momentum de la serie está a favor de los Bucks y sin sus mejores facilitadores ofensivos, la carga recaerá en Durant. Muchos comentaristas han expresado que es el momento que demuestre que es el mejor jugador del planeta. La cuestión es si caerá ante la presión o se alzará y elevará a la plantilla.

Joel Embiid tuvo la peor segunda mitad para una superestrella en el partido 3 contra los Atlanta Hawks. Después de liderar por casi 20 antes del medio tiempo, los Philadelphia 76ers cayeron por 3 puntos. Embiid no anotó ninguno de sus 12 tiros de campo en la segunda mitad. Después del partido dijo: "Incluso antes de volver de los vestuarios sentía que no estaba.

No creo que vuelva a estar al 100% hasta que acabe la temporada. No necesito explicarme más. Simplemente estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo". Joel sufrió un desgarre en la primera ronda con los Washington Wizards, pero sigue jugando a pesar de eso. Los Hawks aprovecharon cada oportunidad que se les presentaba en la segunda mitad, y no podemos pasar por alto las 20 asistencias de Trae Young, quien controló el ritmo del partido en sus últimas etapas. Volverán a Philadelphia para el próximo partido, y quien gane este, tendrá una ventaja 3-2.

La última serie es la de los Utah Jazz contra los Clippers de Los Ángeles y en esta el factor decisivo son las lesiones del equipo de Salt Lake City. Mike Conley sigue fuera de los partidos con su lesión de corva, mientras que Donovan Mitchell está jugando a través de un esguince de tobillo.

Con espectaculares desempeños de Kawhi Leonard y Paul George, este último siendo conocido como alguien que no eleva su rendimiento en la postemporada, pero en esta ocasión está jugando como la estrella que se le conoce. Con los encuentros empatados y rumbo a Utah, será decisivo quién gane el próximo partido.

La próxima semana comenzarán las finales de conferencia y solo los Suns han clasificado, ya que el resto de las series son más parejas de lo que se predecía. ¿Quiénes saldrán victoriosos en el resto de las series?

Esto fue todo en esta semana en Desde el Tabloncillo, hasta la próxima.