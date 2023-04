Rahm da un espectáculo en el Mexico Open at Vidanta

NUEVO NAYARIT, México – Al final de la ronda de ayer, el español Jon Rahm afirmó que aún sus scores no reflejaban lo bien que estaba jugando. Hoy los asistentes al Mexico Open at Vidanta fueron testigos de una cátedra de golf por parte del No. 1 del Ranking Mundial. Diez birdies para una ronda de 61 golpes que lo mete de lleno en la pelea por un nuevo triunfo en el PGA TOUR.

El campeón defensor apretó el acelerador y con un total de 17-bajo par 196 quedó a tan solo dos golpes del líder, Tony Finau. El estadounidense tampoco desentonó y hoy firmó una tarjeta de 65 golpes para mantener el primer lugar del tablero de posiciones.

Rahm empata en el segundo lugar con el estadounidense Akshay Bhatia, quien registró tres birdies y un águila en sus últimos cinco hoyos para una ronda de 63 golpes.

“Fue una gran ronda. Para ser honesto el swing no fue diferente al de los primeros dos días. En esas primeras rondas un par de malos swings me costaron, pero así es el golf. Hoy todo salió perfecto y hubo hoyos en los que salí de problemas fácilmente. Me siento muy complacido con mi juego”, sostuvo Rahm, quien mañana buscará su victoria No. 12 en el PGA TOUR.

El inicio del español fue sencillamente brillante; seis birdies para hacer por primera vez en su carrera 29 golpes en sus primeros nueve hoyos. En el 10, el hoyo más difícil de la cancha, logró salir ileso con par y nuevamente en el par-5 del 12 aprovechó para atacar. Fue su séptimo birdie del día y el primero de tres que hizo en línea. Su último acierto llegó en el 17 luego de una gran salida y donde embocó un putt de once metros.

“Me gusta ver el tablero de posiciones para saber en qué lugar estoy. Sabía que estaba cerca y que tenía que mantenerme agresivo si quería tener alguna posibilidad. Creo que Tony hará uno que otro birdie más así que espero no quedar muy atrás. Mañana será un día divertido para jugar”, afirmó Rahm, quien con su ronda de sábado estableció un nuevo record en Vidanta.

Esta fue su ronda No. 52 sin bogeys en el TOUR y fue una en la que acertó 17 de 18 fairways. Su 61de hoy empata su mejor ronda en el TOUR (las otras dos fueron en el WGC Mexico Championship 2020 y en el Sentry Tournament of Champions 2022. De lograr defender con éxito el título se convertiría en el cuarto jugador en lograrlo esta temporada.

El mexicano Raúl Pereda tuvo que batallar más de la cuenta este sábado en Vidanta y una ronda de 70 golpes lo llevó a descender hasta un empate por el puesto 17 donde acumula un score de 8-bajo par 205.

El jugador de 26 años inició con cuatro birdies en sus primeros nueve hoyos, un score que lo tuvo en un momento a tres golpes del puntero. Los problemas iniciaron en el 10 con un bogey y aunque hizo birdie en el siguiente hoyo, cuatro bogeys entre el 12 y el 17 lo llevaron a descender en la general. En el 18 aprovechó el par-5 para firmar birdie y mantener sus ilusiones intactas para la ronda final.

“Las ganas de jugar bien mañana siguen presentes. Yo sé que puedo dar un buen show y que tengo el juego para hacer una ronda buena. Tengo el apoyo de mi familia y eso me permite estar tranquilo en la cancha. Ha sido una semana llena de cosas positivas”, sostuvo Pereda, oriundo de Veracruz, México.

“Creo que fui algo arrogante en la vuelta, tratando de atacar algunas banderas que no debí. Eso me costó caro y más después de los primeros nueve hoyos que hice. Toda esta semana ha sido un aprendizaje y espero que mañana pueda mantener la calma en momentos claves. Eso me faltó hoy”, sostuvo Pereda, quien busca un top-10 que le permita tener cupo en Wells Fargo Championship.

La ronda final iniciará a las 8:35 a.m. con los jugadores saliendo por el tee del 1 y 10. El último grupo saldrá a las 10:47 a.m. con el grupo conformado por Tony Finau, Jon Rahm y Akshay Bhatia.

