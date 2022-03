Real Madrid ante Chelsea; Bayern contra Villarreal en cuartos de final de la Champions

Los encuentros Manchester City-Atlético de Madrid y Benfica-Liverpool abrirán los cuartos de final de la Liga de Campeones 2021/22 el martes 5 de abril y los cerrarán con la vuelta el miércoles 13.

Las otras dos eliminatorias, Chelsea-Real Madrid y Villarreal-Bayern Múnich se disputarán el miércoles 6 de abril y el martes 12.

El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, mostró este viernes su esperanza en que pueda haber público en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que enfrentará a su equipo con el Real Madrid, pese a que las sanciones sobre el club londinense a priori no lo permitirían.

"Espero que se encuentre una solución. No sé cuántas posibilidades hay, (pero) todos los partidos son para los espectadores, especialmente este, y espero que se pueda hacer", dijo Tuchel en rueda de prensa.

Las sanciones del Gobierno británico contra el dueño del Chelsea, el oligarca ruso Roman Abramovich, impiden al club poner a la venta entradas ni generar cualquier tipo de ingreso. Como los partidos de Liga de Campeones están fuera del abono de temporada y los billetes deben adquirirse al margen, eso hace que por ahora parezca inviable la presencia de público en Stamford Bridge el próximo 6 de abril

Mientras que el Bayern Múnich, rival del Villarreal en los cuartos de final en la Liga de Campeones, es una máquina ofensiva que, cuando no presenta trastornos, resulta amenazante para sus rivales,rec quienes, sin embargo, pueden sacar ventaja de los descuidos en defensa de los dirigidos por Julian Nagelsmann.

La clave ante el Bayern es tratar de golpear primero, aprovechando algún fallo, y evitar ante todo que empiece demasiado pronto a sentirse cómodo cerca del área contraria donde tiende a acumular hombres en torno a Robert Lewandowski y a Thomas Müller. Las bajas de Alphonso Davies y Leon Goretzka le han restado al Bayern parte de su potencial que en la Bundesliga.

Por su lado, el entrenador del Villarreal, Unai Emery, dijo este viernes que su equipo deberá buscar la oportunidad que se le presente para doblegar al Bayern de Múnich en la eliminatoria de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"El Bayern dice mucho solo escuchar el nombre, pero vamos a poner todo de nuestra parte para disfrutar de ello. Estamos aquí y eso ya es una muestra del nivel que hay y de la dificultad de todos los rivales que están aquí. Cualquier rival era complicado. El sorteo iba a ser duro, más allá de las preferencias que puedas tener", dijo Unai Emery, en rueda de prensa.

"Me es complicado hablar del Bayern, he visto pocos partidos, tienen un técnico joven, ha sido una gran apuesta. He jugado contra ellos con el PSG, pero ahora me es difícil profundizar. Hablamos del Bayern, pero mi cabeza ahora se centra en el Cádiz", añadió Emery.

En otra llave, Atlético Madrid enfrenta al Manchester City, el entrenador del equipo español, Diego Pablo Simeone, aseguró que siente "una gran admiración" por el técnico del club inglés, Pep Guardiola, que será su rival en la fase de cuartos de final de la Liga de Campeones tras el sorteo.

"Ante todo, gran admiración por Guardiola y por el trabajo que viene haciendo en el City en estos últimos años, que lo demuestra partido tras partido", declaró Simeone en la rueda de prensa de este viernes, previa al partido liguero contra el Rayo Vallecano y que se celebró justo después del sorteo de la 'Champions'.

"A partir de ahí, una competencia difícil, grandes enfrentamientos entre todos los equipos y ya habrá tiempo de valorar en su momento el partido. Ahora nos enfoca absolutamente el partido del Rayo Vallecano y tengo en la cabeza solo eso", añadió Simeone.