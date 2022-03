Thomas Christiansen sobre lo partidos de marzo de la Octagonal: 'La exigencia es ganar'

Panamá como otros equipo de Concacaf tiene opciones de llegar a Catar 2022 de forma directa o poder pelear por el cupo del repechaje, eso se obtendría de su actuación de los últimos tres partidos de la eliminatoria de la Octagonal.

La Roja depende de sí misma, eso también lo reconoce el técnico de Thomas Christiansen y añade que es "una prueba fuego".

El elenco nacional recibirá el 24 de marzo a Honduras, tres días después visita a Estados Unidos y cierra contra Canadá el 30 de marzo, tres partidos de la Octagonal que define la clasificación a Catar 2022.

"Creo que es muy positivo, porque dependes de tí mismo, ya sabes lo que tienes que hacer para conseguir los objetivos", precisó el técnico del elenco panameño ayer en una reunión en la sede de la Fepafut con la prensa sobre los rivales y la situación panameña en la Octagonal.

Para el "Mister" eso de no depender de otros equipos es positivo, pero advierte "lo más importante somos nosotros, también es vivir con la presión que va a ver (en los tres partidos), porque la exigencia es ganar, ahí es una prueba de fuego", añadió.

El elenco panameño enfrenta primero a Honduras, es el juego más importante y Christiansen espera sacar "buen resultado" en casa.

Los "Catrachos" se encuentran eliminados, no tienen nada que perder, Christiansen no profundizó sobre su primer rival y se apega que los hondureños no han revelado su plantilla oficial, agrega que puede ser un partido "trampa" y por eso no se confía, "es nuestra primera final" y hay que ganar, explicó.

Para este partido, Christiansen no podrá contar con Eric Davis por acumulación de tarjetas amarillas.

El técnico convocó para estos tres partidos a 26 jugadores, entre ellos Ismael Díaz que pasa por buen momento con Universidad Católica.

A juicio de Christiansen, Ismael Díaz es una opción y se encuentra convocado porque se lo ha ganado, pasa por buen momento y "hay que aprovecharlo".

La Octagonal es liderado por Canadá con 25 puntos, Estados Unidos y México (21), Panamá (17) Costa Rica (16), El Salvador (9), Jamaica (7) y Honduras (3).