Real Madrid madura; Benzema sale lastimado ante Liverpool

El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, consideró que en la victoria 1-0 contra el Liverpool el conjunto blanco demostró "autoridad y madurez" para no confiarse con el 2-5 del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de fútbol.

"Ellos supieron en la ida que si iban demasiado locos les podíamos ganar a la espalda. Hoy (ayer) demostramos mucha autoridad y madurez de jugar nuestro partido y esa fue la clave para nosotros", dijo el guardameta belga .

"Ha sido un buen partido nuestro. Ellos han intentado crear ocasiones. La primera no era muy difícil, pero la otra de Darwin, no sé si iba dentro o fuera, pero había que meter la mano. Hasta que no llegó nuestro gol, ellos estaban en el partido; pero cuando llegó sabíamos que íbamos a pasar seguro", analizó.

Real Madrid cumple al ganar en Santiago Bernabéu y sella su boleto a los cuartos de final del torneo europeo.

El francés Karim Benzema, anotó el único gol del juego a los 78 minutos. pero luego tuvo que abandonar el partido por un golpe.

El delantero del Real Madrid, desveló que salió del terreno de juego, debido a un "golpe fuerte en la tibia" que, sin embargo, consideró que no le impedirá estar disponible en el clásico de Liga del próximo domingo.

"Un golpe fuerte en la tibia. Solo un golpe", comentó.

"Estoy, estoy", contestó sobre su presencia en el clásico. Un Benzema que analizó la victoria en un partido de vuelta en el que no sufrieron por hacer buena la renta del 2-5 de la ida.