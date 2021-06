Rod Carew se apunta a la era digital para seguir cerca de sus fanáticos

Hace poco más de dos meses, Rod Carew decidió sumarse a la era digital en busca de estar más cerca de sus seguidores.

Aquel integrante del Salón de la Fama, que hasta entonces parecía lejano e inaccesible, ahora se encuentra a un par de clics y publicaciones de quienes admiran su trayectoria.

Cuando el retiro toca la puerta de los peloteros, es común también que desaparezcan del mapa público llevando a los aficionados a preguntarse: ¿qué será de la vida de?

Pero Rod Carew (que tiene más de 44 mil seguidores en Twitter y 2 mil en Instagram) es probablemente el expelotero con más actividad en las plataformas digitales, un puesto en el que otro inmortal como Mariano Rivera tampoco se queda atrás.

Más allá de las interacciones, la cuenta de Carew es un museo virtual de sus gestas en los terrenos de juego de la MLB. También es una fuente de inspiración y ejemplo de perseverancia.

"Siempre le dije a mi mamá que jugaría al frente de 40 mil personas y ella me vería. Años después, lo hice realidad", recordó Carew.

Entre sus tuits, no es inusual que rememore sus vivencias de niño. En las breves líneas cuenta que de pequeño jugaba fútbol y cuanto deporte pudiera. Además, resalta que en sus primeros años en Estados Unidos no jugó béisbol, para practicar su inglés.

El exjugador de los Mellizos de Minnesota disfruta cada día al máximo, sobre todo después de someterse a un trasplante de corazón que le salvó la vida en 2016. Además de ojear sus redes, el panameño publicó recientemente un libro "One Tough Out" y comenzó un podcast.

"Es una oportunidad de estar todavía en el juego, de responder a las interrogantes de los fanáticos y darles las respuestas correctas. Es divertido", dijo Carew a kstp.com sobre su gran manejo tecnológico a sus 75 años.

En 2021, el 18 veces All-Star celebrará, cerca de sus fanáticos, los 30 años de su inducción al Salón de la Fama de Cooperstown, un sitio que como panameño ocupó de manera solitaria hasta el 2019.

Who remembers the 19-12 victory against the White Sox on this day in 1977? I went 4 for 5 that night, scored five times, and hit in 6 RBI's! #Twins pic.twitter.com/8sDIc7a5d1— Rod Carew (@RodCarew_29) June 26, 2021