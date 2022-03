Román Torres rompe el silencio y se refirió en video a la eliminación de Panamá

A las 8:29 p.m. del domingo 27 de marzo, Román Torres colgó un mensaje en su cuenta de Twitter que provocó más de 600 comentarios, la mayoría en su contra.

"Acepten las injusticias, que todo se equilibra al final", escribió el excapitán de la Roja, solo minutos después de que Estados Unidos venciera 5-1 a la Selección Mayor de Fútbol de Panamá, para dejarlo sin opciones de clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Algunos usuarios en Twitter calificaron la publicación del ícono del fútbol nacional como un pase de factura para el director técnico Thomas Christiansen, quien prácticamente desde el inicio de su proceso lo dejó fuera de la selección.

Casi una hora después del primer tuit, Román decidió aclarar que su mensaje había sido malinterpretado.

"Me duele muchísimo al igual que a mis compañeros esta eliminación. Las injusticias y mal manejo de la dirigencia actual no permiten alcanzar los objetivos. Con mi selección hasta el final", escribió

No fue hasta en horas de la mañana de este lunes 28 de marzo, que el defensa panameño decidió romper el silencio por Instagram, refiriéndose a la eliminación del onceno nacional.

"A veces no se necesita jugadores rápidos, se necesita jugadores de experiencia, de jerarquía. Ahí está el caso de Costa Rica. ¿Con cuántos jugadores de 35 años para arriba se metió?", cuestionó el zaguero en una transmisión en vivo.

"¿Con cuántos jugadores? La experiencia. ¿Quién nos hizo el gol? Bryan (Ruíz). La experiencia, entonces de qué estamos hablando", afirmó el futbolista de 36 años.

En referencia a lo que dijo Román, solo dos jugadores tienen 35 años o más en la selección de Costa Rica, que con el triunfo 1-2 sobre El Salvador el 27 de marzo, aseguró el boleto del repechaje en el octagonal final de la Concacaf.

Solo Bryan Ruiz tiene 36 años, mientras que el portero Keylor Navas jugó el octagonal final con 35 años. Los otros veteranos en la escuadra tica son: Kendall Watson, con 34 años, y Celso Borges y Johan Venegas, ambos con 33 años.

Por último, Román quiso aclarar que la eliminación de Panamá no sucedió con la derrota ante Estados Unidos.

"Y sí lo digo, alto y claro, que en realidad no nos eliminamos ayer, nos eliminamos hace mucho tiempo, mi gente. Y no soy de estar hablando en las redes sociales, pero dejen de estar creando chismes que no tienen que ser. Ustedes entendieron el mensaje a su manera. Ese es su propio problema", concluyó.

Al perder ante Estados Unidos, Panamá queda por fuera de toda opción de clasificarse a Qatar 2022, con 18 puntos en el quinto lugar, mientras que Costa Rica se afianzó en el cuarto lugar, el del repechaje, con 22 unidades.

La última fecha se jugará el miércoles 30 de marzo, cuando Panamá recibe a la ya clasificada selección de Canadá, que obtuvo su boleto directo a Qatar, al igual que Estados Unidos y México.

El excapitán de la Roja, Román Torres, hizo una transmisión en vivo en Instagran, refiriéndose a la eliminación de Panamá, en la lucha por un cupo al Mundial de Qatar 2022.

No confundan las cosas mi mensaje anterior fue mal interpretado. Me duele muchísimo al igual que a mis compañeros esta eliminación.

