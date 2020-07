'Roster' inaugural de la MLB: ¿cuántos panameños estarían incluidos?

Unos siete panameños, según el listado de proyecciones elaborado por la MLB, podrían integrar el roster de la jornada inaugural de las Grandes Ligas.

Rubén Tejada, Jonathan Araúz, Jaime Barría, Ariel Jurado, Johan Camargo, Edmundo Sosa y Javier Guerra son los istmeños que se perfilan a ocupar un puesto en sus equipos.

En el caso de Tejada, el veragüense si bien no apunta a la titularidad, aportaría gran estabilidad en el cuadro interior de los Azulejos de Toronto.

Por su parte Araúz podría debutar con los Medias Rojas de Boston. Según mlb.com, el istmeño sería una opción para jugar como utility, por detrás de Tzu-Wei Lin.

Barría, en tanto, sería una elección secundaria para integrar la rotación abridora de los Angelinos de Los Ángeles. Proyección similar le otorgan a Ariel Jurado con los Rangers de Texas.

En los Bravos de Atlanta, Camargo, con su valiosa versatilidad, sería el tercera base sustituto. Austin Riley se quedaría con el puesto estelar.

Guerra es candidato a integrar el bullpen de los Padres de San Diego y Edmundo Sosa sería una alternativa en la segunda base para los Cardenales de San Luis.

"Sosa, el prospecto número 20 de San Luis, impresionó en el entrenamiento de primavera con su contacto y velocidad, y puede jugar tanto en la segunda base como en el campocorto y un poco en tercera base", reseñó MLB.

