Scaloni brindará conferencia en El Salvador

Lionel Scaloni que guió a Argentina a su tercer campeonato mundial y recientemente se ganó el premio The Best como mejor entrenador, estará este sábado brindando una conferencia magistral en la que abordará temas de la niñez en riesgo social, el deporte como esperanza para el éxito de vida en El Salvador.

El entrenador que también acaba de renovar contrato con la selección argentina hasta el 2026 estará en El Salvador tras recibir su premio en la gala de la FIFA donde la selección argentina arrasó con los premios más importantes. Messi felicitó a su técnico y prometió que se vienen sorpresas.

En las votaciones para el premio The Best, el técnico argentino recibió el voto del entrenador de la selección salvadoreña Hugo Pérez y también el del portero Mario González que fue designado como capitán de la azul y blanco para ejercer el voto.

El argentino recibió apoyo desde El Salvador con el hastag #operaciónscaloni.

El ganador del "The Best" se siente orgulloso de llegar a un país seguro que tiene mucho que ofrecer como El Salvador

Scaloni, de 44 años, culminó en Catar el gran trabajo que veía haciendo con la Albiceleste, con la que solo ha perdido uno de los últimos 43 partidos que ha dirigido.

Pese a su corta experiencia en los banquillos, el de Rosario ha recuperado el espíritu de equipo en Argentina y ha podido explotar el talento de sus estrellas, empezando por su paisano Leo Messi.

"Estoy especialmente orgulloso porque es un premio que lo votan los futbolistas y para mi tiene un valor enorme. Quiero agradecer a los jugadores, esos 26 que nos llevaron a la gloria. Sin ellos no hubiéramos podido conseguir nada. A ellos les estaré eternamente agradecido", aseguró el seleccionador, después de recibir el premio The Best.

En las votaciones del premio The Best, Scaloni se impuso un Ancelotti, que llegaba con la liga española y la Liga de Campeones bajo el brazo, la cuarta de su carrera, más que ningún otro técnico en la historia.

Como también de Guardiola, que consiguió su cuarto título de liga en Inglaterra en los últimos cinco años, con 99 goles a favor, y llegó a semifinales en la Liga de Campeones