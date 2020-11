Selección panameña de fúbol debe tener más fogueos

Después de un día, se puede pensar más en frío, la derrota de Panamá para ser honesto no fue sorpresa para este servidor, no es la primera vez que Estados Unidos le mete 6 goles a nuestra Roja.

Claro que no puedo estar contento, equipo mal parado, Panamá en sus transiciones de juego lenta, mala entrega, defensa lenta y para terminar de rematar se juega en muchas ocasiones más con el arbitraje que con el rival, etc, etc.

Jugadores que discuten mucho con los árbitros, en vez de jugar fútbol. Así no se avanza.

La mala practica de seguir discutiendo más con los árbitros, en vez de concentrase en el juego, en el rival, es algo que todavía a estas alturas nuestro jugadores no aprenden, se sigue cayendo en esos errores, a los jugadores les recuerdo que no es una liga de barrio.

La gira por Austria en los partidos de Panamá contra Japón y Estados Unidos, le deja algo de enseñanza a Christiansen y es lógico, debido que no conoce los jugadores, el Mister no sabe todavía lo que puede rendirle uno u otro jugador

Los triunfos contra Costa Rica y las derrotas de Japón y Estados Unidos, por el momento esos números no me llaman la atención. Lo que preocupa es el funcionamiento, que marzo se encuentra a la vuelta de la esquina, que nuestro jugadores pese a ser legionarios muchos no tienen ritmo de competencia y es notorio, eso pasa factura

´Muchos de nuestros legionarios no juegan en sus equipos, ya sea por pandemia, que tienen una liga corta o que sencillamente no convencen en sus clubes y no juegan.

También es notorio la falta de liderazgo que falta dentro de la cancha en la selección.

Lo que me preocupa es saber, cuántos partidos más de fogueo podrá tener la 'Sele' hasta su primer juego oficial de eliminatoria en marzo y digo esto porque se sabe que las fechas Fifas están contadas.

Panamá no se puede dar el lujo de perder fecha Fifa sin jugar.

Aunque hayan pasado 4 partidos para Christiansen, no es tiempo suficiente para conocer a los jugadores es algo claro y evidente.

Aquí no es solo cuestión de jugadores, también es de nivel, de conocer el área y reitero, es evidente que tenemos un técnico que tiene la voluntad, pero que también apenas se empapa en esa materia.

Por eso digo que Panamá no se puede dar el lujo de no jugar en fecha Fifa, aunque se sabe que por la pandemia es un poco complicado. Pero se debe insistir, se necesita jugar.