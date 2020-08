Sergio Pérez festeja su regreso a la pista, luego de superar la COVID-19

El mexicano Sergio Pérez reapareció este viernes en el circuito de Barcelona-Cataluña, con motivo de los entrenamientos libres 1 y 2 del Gran Premio de España de Fórmula Uno, con buenas sensaciones, dos buenos tiempos y la satisfacción de haber dejado definitivamente atrás el mal trago de su positivo en COVID-19.

Versión impresa



El 'Checo' se perdió los dos últimos Grandes Premios, disputados en Silverstone (Reino Unido), por su contagio. Este viernes pudo regresar a la pista en Montmeló, después de que el último test revelase que superó la enfermedad, sin grandes síntomas.



"Fue genial estar de vuelta en el coche hoy. ¡Había echado tanto de menos la Fórmula Uno!", comentó Pérez.



"Estoy muy contento de estar detrás del volante y de volver a trabajar con mi equipo. Pensé que me llevaría un tiempo recuperar la velocidad después de perderme dos fines de semana de carrera, pero estoy contento de haber podido recuperar el ritmo muy rápidamente", destacó.



El mexicano firmó un séptimo y un octavo puesto en los Libres 1 y 2, con tiempos de 1:18.471 y 1:18.293, respectivamente. En la primera tanda rodó 31 vueltas. En la segunda, 39.



"Ha sido un día físico con las altas temperaturas, pero lo principal es que mostramos un ritmo prometedor. Completamos el programa de hoy y estoy contento con lo que logramos, así que podemos apuntar a un buen resultado en la clasificación y a los puntos el domingo", señaló el piloto de Racing Point.

El mexicano Sergio Pérez dijo sentirse "feliz por estar de vuelta", "libre de virus", y por tener la autorización de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) para participar en el Gran Premio de España de Fórmula Uno este fin de semana una vez superada la COVID-19.



En la rueda oficial de pilotos de este jueves en el circuito de Barcelona-Cataluña, Sergio Pérez reconoció que la última quincena "fue difícil" para él. Dio positivo por coronavirus y se perdió los dos Grandes Premios disputados en Silverstone (Reino Unido).

VEA TAMBIÉN: Josimar Ayarza, Mauro Oglivie, Daniel Girón y CJ Rodríguez jugarán en México



"Me siento extremadamente afortunado por no haber tenido grandes síntomas, más allá de uno o dos días en los que me sentí cansado", explicó.



El 'Checo' contó que durante la cuarentena no pudo salir del apartamento en el que se alojó durante su estancia en Inglaterra. Desde ahí siguió "aburrido" y por televisión las dos carreras que se perdió y en las que le sustituyó el alemán Nico Hülkenberg.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!