Squires gana de punta a punta en Mission Inn

HOWEY-IN-THE-HILLS, Florida, EE. UU.—Resultó imparable el rendimiento de Austin Squires en el primer Torneo de Clasificación que PGA TOUR Latinoamérica celebra con miras a completar su grupo de miembros para la temporada 2022-23. El estadounidense firmó una ronda final de 68 golpes y se quedó con los honores de medallista en El Campeón.

Con un score global de 19-bajo par 269, el jugador de 25 años superó por cinco golpes a su más cercano Walker Lee, quien terminó el día con tarjeta de 67 golpes. Concluir con tres birdies en sus últimos cuatro hoyos fue clave para que Lee ascendiera cinco casillas en el tablero de posiciones.

En el tercer lugar, con globales de 12-bajo par, empataron los también estadounidenses Thomas Lilly (71) y Brand Reeves (71). El quinto lugar fue en solitario para Garett Reband, quien terminó la semana con 11-bajo par y una tarjeta de 72 golpes.

En el sexto lugar finalizaron cuatro jugadores de tres países diferentes pero cada uno con un score global de 8-bajo par 280. Ellos fueron los estadounidenses Trey Shirley (74) y Christophe Stutts (68), el amateur escocés Sandy Scott (73) y el neozelandés Harry Hillier (74).

El top-10 lo cerró con un total de 7-bajo par, el estadounidense Daniel O’Rourke.

Juan José Guerra fue el mejor latinoamericano de la semana, terminando en un empate por el puesto 20 gracias a un global de 1-bajo par 287. El dominicano cerró el día final con una tarjeta de 70 para meterse en el grupo de jugadores que obtuvieron membresía condicional para la próxima temporada de PGA TOUR Latinoamérica.

“Se siente increíble. En un mes me casaré así que no podré ir a los dos primeros torneos en Argentina. En mi cabeza tenía claro que tenía que ganar si quería tener membresía completa para todo el año. De no haber sido así todo estaría un poco en el aire. Se siente muy bien saber que podré jugar todo el año en el Tour”, sostuvo Squires, quien se convirtió en el segundo jugador en la historia de PGA TOUR Latinoamérica en ganar un Torneo de Clasificación de punta a punta. En 2018 lo había logrado Charlie Bull cuando se consagró en Los Lagartos en Bogotá, Colombia.

Como fue una constante durante la semana, Squires inició la ronda con birdie-birdie. Su primer bogey del día sería en el 7 pero lo superaría con un buen putt para birdie en el 9. En la vuelta aseguró su triunfo con tres birdies entre el 10 y el 13. Aunque el día lo terminó con un bogey en el 18, eso no impidió que celebrara en Mission Inn.

“Es una pena no poder estar en el inicio de la temporada, pero es por una buena razón. Sé que esos eventos son muy importantes, pero espero llegar y dar lo mejor de mí en los siguientes. Esta victoria eleva mi confianza. Siento que he jugado bien en los últimos meses, pero no lo había podido demostrar. Ahora es el momento”, concluyó Squires, quien vuelve al Tour por segunda vez en su carrera.

Squires se hizo professional en 2019 y a comienzos de 2020 logró precisamente en Mission Inn Resort su tarjeta como miembro de PGA TOUR Latinoamérica. Posteriormente vino la pandemia y no pudo jugar un calendario completo. A pesar de eso estuvo presente en cinco eventos y su mejor resultado fue un empate por el puesto 17 del Puerto Plata Open.

Squires viene de jugar en PGA TOUR Canada, el otro Tour Internacional de PGA TOUR. Allí disputó ocho eventos, superó tres cortes y terminó en el puesto 88 de la Fortinet Cup.

Este fue el primero de cuatro Torneos de Clasificación que PGA TOUR Latinoamérica celebrará durante las próximas semanas. Además del estado de La Florida, donde se jugó este torneo y otro en Ocala Country Club, el Tour viajará a Mazatlán, México, y Luján, Argentina, antes del inicio de la temporada, el cual está programado para llevarse a cabo del 1 al 4 de diciembre con motivo del 116 VISA Open de Argentina presentado por Macro.