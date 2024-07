Tadej Pocagar, rey del pedal

El esloveno Tadej Pogacar no ocultó el "orgullo" que le produce haber ganado el Tour de Francia tras el Giro de Italia y lo achacó al trabajo diario que, dijo, le ha permitido progresar como ciclista cada temporada desde que era juvenil.

"Cada temporada ha sido mejor que la anterior y me he convertido en un corredor más completo. Haber logrado el Giro y el Tour es algo increíble, pero es el resultado de mucho trabajo", afirmó el esloveno, que descartó disputar la próxima Vuelta a España.

"Me tientan con ello, pero intento que me entre por un oído y me salta por el otro. Si hay algo que me gustaría conseguir este año, que sería la guinda del pastel, es el Mundial", afirmó Pogacar, que bromeó diciendo que el maillot arcoíris le sienta muy bien al belga Matheu van der Poel y que lo quiere para sí.

El esloveno señaló que esta victoria ha sido "muy especial por el elevado nivel de competencia que había" y consideró que fue "un gran espectáculo".

"Nos hemos dado de lo lindo, creo que todo el mundo ha puesto toda la bravura que llevaba. Estoy feliz y orgulloso de haber sido yo el que me haya llevado la victoria, pero creo que el ciclismo también ha salido ganando", señaló.