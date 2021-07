Tadej Pogacar hace historia en el Tour de Francia

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), de 22 años, abrió una página de oro en la historia del Tour de Francia al adjudicarse en París el segundo título consecutivo, un logro que a su edad no fueron capaces de conseguir leyendas como Eddy Merckx y Bernard Hinault.

Pogacar entró en la meta de los Campos Elíseos como ganador de la 108 edición del Tour, tras una etapa de homenaje al campeón que se disputó con carácter festivo entre Chatou y la capital francesa, con un recorrido de 108,4 kms, en la que firmó un triplete y la segunda victoria consecutiva el campeón belga Wout Van Aert (Jumbo Visma), quien impidió a Cavendish batir el récord de etapas de Eddy Merckx.

La bandera eslovena volvió a ondear en lo más alto del podio parisino tras la nueva hazaña de Pogacar. Un juvenil al que no le pesa el maillot amarillo. Ganó con la prenda y el carácter del líder las dos etapas de montaña en Pirineos. Tampoco pudieron Merckx e Hinault lograr algo semejante.

Pogacar, que confirmó su triunfo en el Tour de Francia por segundo año consecutivo, aseguró que no se siente el heredero de una leyenda como Eddy Merckx, y que "cada ciclista es único".

"No me gusta compararme con otros corredores que me han precedido. Cada uno tiene su estilo, su personalidad. No sé qué decir. Es difícil ser comparado a una leyenda como él (Merckx), cada ciclista es único" y agregó que el triunfo de este año es diferente al ocurrido año pasado, logrado en la última etapa.