Tadej Pogacar se sincera tras su triunfo en el Tour: 'Estoy feliz de que esto haya acabado'

El esloveno Tadej Pogacar aseguró sentirse "feliz y aliviado" por haber acabado las etapas competitivas del Tour de Francia, que ganará por segundo año consecutivo pendiente del paseo triunfal de hoy en los Campos Elíseos.

"Estoy feliz de acabar, han sido tres semanas duras y exigentes, no hemos parado de trabajar de la mañana a la noche. El viernes no estaba muy motivado, uno acaba por fatigarse un poco, pero me animé para preparar la etapa. La verdad es que no ha sido mi etapa más rápida. Ha ganado el más fuerte, pero estoy contento con el resultado", dijo Pogacar, que fue noveno de la contrarreloj definitiva a 57 segundos del belga Wout van Aert.

Pogacar indicó que su segundo triunfo es "diferente" del primero, pero no supo decir cual le emociona más.

"El año pasado gané el último día, con mucha emoción. Fue algo inigualable. Este año estaba de amarillo tras la primera semana y eso supera todo sueño que tenía de niño", afirmó.

Corre para divertirse

Allan Peiper, director deportivo del UAE Emirates, considera que el esloveno Tadej Pogacar consolidó su segundo Tour de Francia consecutivo en la primera semana de carrera, con el triunfo en la contrarreloj de Laval y las etapas alpinas de montaña. Para el técnico, lo más importante del líder "es que se divierte en la competición".

"Pogacar se vio obstaculizado por algunas caídas pero no se cayó, y luego resolvió bien la primera contrarreloj, ahí es donde envió un mensaje a los demás. Luego tuvo que pasar la montaña, tenía que mantener la progresión. En cualquier caso, el equipo lo protegió perfectamente en la primera semana y probablemente por eso está en esta situación hoy ", dijo Peiper.

Peiperse refirió a los objetivos de Pogacar para el futuro, un corredor que suele ganar todas las carreras en las que participa.'

2

triunfos en el Tour de Francia concretará este domingo Tadej Pogacar. 22

años tiene el joven ciclista, que ha demostrado sus quilates en la máxima cita del ciclismo.

"Tadej crea sus propios objetivos. Ganó el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, la Tirreno-Adriatico, la Lieja, y ahora ganará el Tour. Puede ganar en muchos terrenos diferentes, por eso quiso hacer la Strade Bianche , tal vez no para ganar, solo porque le gusta hacer cosas que le diviertan".

Para Peiper, el esloveno "corre para divertirse incluso en el Tour, lo que resulta muy interesante".

"Pogacar define sus propios objetivos, pero lo más importante es que se divierte ", subrayó Peiper.

Hoy volverá a ser un día especial para el joven ciclista, que alcanza lo más alto a lo que un pedalista de élite puede aspirar a lograr. El año pasado, Tadej también consolidó su talento sobre la bicicleta en Francia.

