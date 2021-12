Tauro y Herrera en una final 'vinotinto' en el Clausura 2021 de la LPF

Tauro y Herrera protagonizan este sábado la final del Clausura 2021 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) en una final histórica porque enfrenta por primera vez a un equipo capitalino y uno de región de Azuero.

Además de este ingrediente se suma que el técnico de los "Toros" de Pedregal, Enrique "Kike" García es de nacionalidad venezolana al igual que su homólogo de Herrera, Julio Infante.

"Llegar hasta aquí era un objetivo bastante alto, lo hemos logrado; por eso estoy orgulloso de mi equipo y del trabajo que hemos hecho de adaptación tras mí llegada a Panamá", manifestó ayer García ante los periodistas.

Por su parte Infante, quien ha logrado que el Herrera F.C. liderado por el veterano artillero Luis Tejada, sea el más ofensivo y no esperan variar su esquema ante los taurinos, en su primera visita de la historia del joven club al estadio Rommel Fernández.

Julio Infante se desbordó en elogios hacia Tejada que ha sido una de sus principales armas de artillería y que con la gran experiencia que tiene el delantero espera levantar el título del Torneo Clausura 2021.

'Matador' Tejada calificó el partido ante el equipo de su vida Tauro FC, como muy emotivo.

"Siempre seré taurino en mi corazón, pero en esta oportunidad me toca enfrentarlos, saldremos a ganar y si hay goles de mi parte los celebraré, pero con mucho respeto", afirmó el delantero del equipo herrerano.

Al preguntarle a Tejada sobre su retiro del fútbol activo, comentó que todo a su debido tiempo, que primero va a jugar la final el sábado y que después hablará de su despedida de las canchas que aseguró que no está muy lejos. "Todavía no es el tiempo de hablar de eso, pero claro que me voy a despedir así como lo hice de la selección nacional.

Por su parte el técnico de los toros "Kike" García, aseguró que espera complacer a la afición que es una de las más exigentes y que tiene referencia de ella desde antes de llegar a trabajar a Panamá.

García también tuvo un espacio para elogiar el trabajo de su plantilla y en especial del también veterano delantero Edwin Aguilar. "Es fundamental tener en el camerino a jugadores de mucha experiencia que aportan a la tranquilidad y a conseguir los objetivos", precisó.