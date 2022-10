Thelma Camargo: 'Fue una carrera muy difícil'

Thelma Camargo, fue la primera en pasar la meta en la rama femenina en los 42 kilómetros de trail de Cerro Azul con registro de 06 horas, 11minutos, 35 segundos y 19 centésimas.

"Feliz de haber ganado la general, porque fue una carrera bastante dura. Tenía trazado un recorrido de días antes y decirte que para hacer dos veces el tramo de 21 kilómetro hay que tener mucha fuerza mental. Empecé con calmada hasta que mi cuerpo me pidió más de ritmo. Después de la mitad del recorrido me abastecí, me sentí mejor y pude luchar fuerte para culminar".

Después de Camargo llegó Sonia Martínez con 06:18:03.07 y tercero la venezolana Fanny Kariana Roa con un tiempo de 07:08:33.85.

Mientras que en la rama masculina el ganador fue Leonicio Villagra. con tiempo de 04:52:41.75, seguido de Pool Coronado con 05:11:52.20 y Rodrigo Fonseca con 05:15:11.22. Después llegaron Cristian Pérez y Oscar Carrasquilla.

Por su parte los mejores en la distancia de 21 kilómetros en cerro Azul fueon: Francisco Gutiérrez, con registro de 01:49:59.20, seguido de José Cedeño con 01:52:18.81 y Javier Cortés con 02:17:43.25.

Mientras que Diana Salerno fue la primera dama en cruzar la meta con un tiempo de 02:40:10.45, después lo hicieron Carmen Mendoza y Yanilka Castrillo con registros de 02:48:50.65 y 02:49:56.41 respectivamente.