Thomas Christiansen mira en Panamá: 'Un futuro prometedor'

El técnico danés Thomas Christiansen, apostó por continuar con Panamá hasta el 2026, pese a tener muchas ofertas tentadoras.

Christiansen compareció ayer por primera vez ante la prensa tras firmar el contrato que lo liga al fútbol panameño hasta el Mundial que se realizará de manera conjunta entre Canadá, Estados Unidos y México 2026.

"No me quedé por dinero, sino porque hay un porvenir bonito, lleno de ilusión y un futuro muy prometedor. Aquí hay buen material humano para trabajar y prueba de ellos es el papel que hicieron los muchachos en el torneo de Francia, la Copa Dallas y lo que hacen la Sub-20 en el Premundial de Honduras donde debutaron con triunfo de 5-0 sobre Aruba.", indicó el estrategia de origen europeo.

La calidad futbolística y humana es muy buena en Panamá y lo que hay que hacer es trabajarla bien, pero es importante la inversión, porque si no se da ese apoyo por más ilusión que uno tenga no se pueden lograr los objetivos, dijo el estratega.

Christiansen adelanto que a partir del mes de julio iniciará un trabajo interno y para ello visitará todas las provincias del país y llegará primero a Bocas Del Toro y Chiriquí.

Por ahora el objetivo de Thomas Christiansen, es darle seguimiento programado a los jugadores de las categorías menores y que en un futuro puedan servir de relevo para la selección absoluta, además están en la mira la participación de la Liga de Naciones que se reanuda en marzo del 2023 y la Copa Oro, ese mismo año.

"Queremos meternos en las semifinales de la Liga de Naciones y en la Copa Oro vamos a ir con la base de la selección absoluta, pero añadiendo jugadores potenciales para usarlos en las eliminatorias para el Mundial de 2026.

"Lo importante en estos cuatro años será la formación de los jugadores, pero los técnicos de los equipos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) también tienen que aprender y el resto de los entrenadores del país y vamos a trabajar con ellos", indicó Christiansen.

Por su parte el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), se analizan varios partidos amistosos en septiembre y noviembre y hasta la fecha el único confirmado es contra Árabia Saudita, también se conversa con Marruecos y Paraguay.