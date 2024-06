Uruguay propina una goleada a Bolivia en la Copa América

La selección de Uruguay se sacó virtualmente este jueves el billete para los cuartos de final de la Copa América tras golear por 5-0 y con incontestable autoridad a una Bolivia ya eliminada en la fase de grupos salvo que se dé un milagro histórico.



Facundo Pellistri y Darwin Núñez en la primera mitad y Maximiliano Araújo, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur ya en la segunda anotaron los goles de los de Marcelo Bielsa, consolidados como aspirantes al título y que cuentan con 6 puntos en el Grupo C.



Bolivia no ha estrenado su casillero y EE.UU. y Panamá tienen 3 puntos cada uno. Solo una derrota escandalosa de Uruguay (+7 de diferencia de goles) contra EE.UU. (+1) y una victoria también amplísima de Panamá (-1) ante Bolivia (-7) dejaría fuera de cuartos a Uruguay.



En un MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey, EE.UU.) con una enorme presencia de fans de la Celeste, la selección charrúa saltó con camiseta y medias de color blanco y pantalón celeste.



Solo dos minutos tardaron los uruguayos en gozar de una ocasión clarísima.



Pellistri robó en la banda derecha y puso un centro perfecto a Núñez, quien, totalmente solo en el punto de penalti, conectó un testarazo que acarició el palo de Guillermo Viscarra.



A Uruguay se le olvidó rápido ese fallo ya que Pellistri abrió la lata solo seis minutos despúes.



Nicolás De la Cruz -novedad en lugar de Giorgian de Arrascaeta- sacó una falta al segundo palo, Ronald Araújo la devolvió al corazón del área y Pellistri la empujó a placer con la cabeza.



El gol no cambió nada la dinámica del partido: la Celeste seguía combinando con mucha soltura y acosando la meta rival y Bolivia, incapaz de contener el vendaval pese a que hizo seis cambios respecto a su partido contra EE.UU., apenas salía de su campo.



El segundo tanto asomaba por el horizonte, pero Núñez seguía con pólvora mojada tanto con un tiro lejano como con un remate ya dentro del área...... hasta que el delantero del Liverpool, en uno de sus estupendos desmarques al hueco, recibió el pase de Maximiliano Araújo y mandó el esférico a la red en el 21. Era su segunda diana en este torneo.



Presión para robar cuanto antes, velocidad en el despliegue, intensidad por todo el campo. Uruguay desarmó a la Verde -esta noche de rojo de arriba a abajo- y si no se fue al vestuario con un resultado más amplio fue porque erró varias oportunidades rotundas como un cabezazo de Núñez que se fue al larguero.



Uruguay bajó el ritmo en la reanudación, algo que también hizo contra Panamá y que no le gustó nada a Bielsa.



Con el resultado a favor, se relajó asimismo frente a Bolivia en el inicio de la segunda mitad y al entrenador se le vio gesticular contrariado en la banda.



Le bastaba con dejar pasar los minutos, pero Uruguay despertó para cerrar la goleada por todo lo alto.



Maximiliano Araújo (dos goles ya en Copa América) tras un pase muy fino de De la Cruz, Valverde después de trenzar un gran contraataque y Bentancur de cabeza completaron el 5-0 ante una Bolivia con los brazos abajo.



El fin de la fiesta para Uruguay fue perfecto con la entrada en los últimos minutos de un Luis Suárez recibido como un héroe por el MetLife Stadium.



- Ficha técnica



5. Uruguay: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Matías Viña (Lucas Olaza, m. 81); Federico Valverde (Rodrigo Bentancur, m. 85), Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz; Facundo Pellistri (Cristian Olivera, m. 85), Darwin Núñez (Luis Suárez, m. 81) y Maximiliano Araújo



Seleccionador: Marcelo Bielsa.



0. Bolivia: Guillermo Viscarra; Yomar Rocha (Diego Medina, m. 73), Héctor Cuellar, Luis Haquín, José Sagredo, Roberto Fernández (Marcelo Suárez, m. 45); Gabriel Villamil, Boris Céspedes; Ramiro Vaca (Jaume Cuéllar, m. 73), Carmelo Algarañaz y Miguel Terceros (Lucas Chávez, m. 67).