Valverde: 'Nos costó mucho, Panamá sabe hacer daño con el balón'

El centrocampista del Real Madrid Federico Valverde admitió que la victoria de Uruguay por 3-1 sobre la de Panamá en la Copa América "costó mucho" porque "el rival jugó" y demostró que sabe hacer daño con el balón.

"Debíamos ser pacientes, pero nos costó mucho", admitió el jugador de 25 años tras el partido que cerró la primera jornada del Grupo C jugado en el El Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Valverde dijo que los pupilos de Marcelo Bielsa sabían desde el comienzo que debían "ser pacientes" al enfrentar a Panamá y, aunque dispusieron de muchas oportunidades de gol, el rival supo acomodarse a la presión ejercida, hasta el punto de que el esfuerzo físico les pasó factura en el segundo tiempo.

"El rival jugó, nos exigió mucho y demostró que sabe hacer daño cuando controla el balón. Y eso por momentos nos costó", puntualizó.

Resultado refleja el partido

Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, destacó que su equipo dominó todo el partido contra Panamá excepto un cuarto de hora y consideró que el 3-1 final se ajustó a lo visto en el campo.

"El primer tiempo fue una actuación donde Uruguay evidenció superioridad respecto del rival. Debería haber obtenido más goles de los que consiguió", argumentó en una rueda de prensa.

"En el segundo tiempo hubo 15 minutos donde no jugamos bien, ellos dominaron ese segmento del juego y crearon algunas situaciones que el resultado era de un solo gol de diferencia y por supuesto que si hubieran convertido hubiera sido complicado para nosotros. A partir de ahí volvimos progresivamente a dominar el juego y a llegar y a tener opciones. El resultado me pareció que representa lo que sucedió en la cancha", detalló.

El entrenador subrayó que el tiempo, "con una humedad muy alta" en Miami, dificultó la administración de energía a lo largo del encuentro.

"Pero si de 90 minutos logramos imponer que el partido se jugara de acuerdo a nuestras pretensiones durante 70-75 minutos, la proporción es buena. No ignoro y no desconozco que hubo 15 minutos de dominio del rival (...). Pero si no mira la totalidad del partido, las conclusiones son distintas", afirmó.

Además, Bielsa confirmó que Ronald Araújo fue sustituido en el descanso por problemas físicos, sin dar mayor detalle al respecto, y contó que Mathías Olivera salió del campo por precaución muscular.

