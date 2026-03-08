Veraguas, Coclé y Herrera tienen larga sequía de títulos en el béisbol mayor

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 se encuentra a la vuelta de la esquina, donde Veraguas, Coclé y Herrera, son los tres equipos con la sequía más larga en poder levantar un título. Mientras que Darién, Panamá Oeste, Occidente, nunca han coronado.

Los veragüenses tienen más de 40 años que no ganan un campeonato en la categoría mayor, solo han conquistado un galladerte en el béisbol absoluto y fue en el año 1984. Mientras que Coclé obtuvo su única corona en el año 1987.

Los "Indios" para la campaña que se avecina han "repatriado" a sus peloteros como Adolfo Reyna, los hermanos José y Eric Mordock, además tienen en su cuerpo de lanzadores a el exgrandes ligas Severino González y cuentan también con los refuerzos Jonathan Amaya que viene procedente de Panamá Oeste y el coclesano Israel Mendoza, todos dirigidos por Abdiel Ramos, que tendrá como primer reto avanzar a la segunda fase del torneo.

Veraguas y Potros del Este debutan este viernes en el estadio Rod Carew a las 2:00 p.m.

Por su parte, Coclé, cuenta con una sequía de título y se ha armado, buscando volver a estar en la cúspide del béisbol mayor.

En los últimos años, Coclé en la categoría juvenil ha dejado buenos dividendos, pero en la categoría mayor, tienen deuda pendiente.

Para la campaña que se avecinan, los coclesanos se reforzaron con la llegada del estelar lanzador Luis Machuca, que vistió por muchos años los colores para Bocas del Toro. También vuelven a contar con la experiencia del exgrandes ligas, Davis Romero en la lomita, en la receptoria tienen al veterano Omar Oses y la juventud de José Bernal.

Además cuentan con Luis Casillo y Joquín Camba entre otros, todos dirigidos por Rodrigo Merón, un coach que le ha dado buenos resultados a la "Leña Roja" en la juvenil y busca darle dividendos en la categoría mayor.

Coclé recibe el viernes en la primera jornada del béisbol mayor a Los Santos en el estadio Remón Cantera a las 7:00 p.m.

Otro equipo en deuda con su afición por la sequía es Herrera, sus últimas coronas fueron en el 2005, 2006 y 2007, con un triplete, desde ese entonces no han podido volver a coronar.

Con 16 títulos, por historia, Herrera es uno de los equipos más ganadores en el béisbol mayor, pero la tropa "amarilla" no pasa por buen momento y llega con una base de jóvenes al torneo nacional.

Bajo la tutela de Vicente Garibaldo, Herrera, tiene alguna base de lanzadores como Alexis Bernal, José Ojo, Rubén Deago y otros peloteros como Juan Diego Alonso, Juan Carlos Ho, entre otros.

En la primera fecha del torneo, Herrera visita este viernes a Panamá Oeste en el estadio Mariano Rivera a las 7:00 p.m.