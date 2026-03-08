Un hombre de aproximadamente 30 años, aún sin identificar, fue asesinado durante un ataque armado registrado la mañana de hoy en el sector de La Cascada, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Los sicarios persiguieron a su víctima a lo largo de varias calles, mientras esta intentaba encontrar refugio en su hogar.

Pese al esfuerzo por salvar su vida, el hombre no logró alcanzar su destino, ya que, a escasos metros de llegar, sus agresores le dieron alcance y le dispararon, falleciendo en el lugar.

Unidades de la Policía Nacional de Arraiján realizaron diversos operativos en el área en busca de los responsables del homicidio, aunque sin resultados positivos hasta el momento.

Personal de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público realizó el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Judicial para la práctica de la autopsia de rigor.