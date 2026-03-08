Senadora uribista, Paloma Valencia, será candidata presidencial de derecha en Colombia

La senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, en la oposición, ganó este domingo por abrumadora mayoría ‘La gran consulta por Colombia’, con lo cual será candidata de la derecha en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Con el 73.71% de las mesas informadas, Valencia obtenía 2,307,581 votos, equivalentes al 55.6 % de los 4,150,099 votos contabilizados hasta ahora en esa consulta y aventajaba en más de 1.3 millones de papeletas a su rival más cercano, Juan Daniel Oviedo, que sumaba 886,338 sufragios (21.3 %).

El resultado de Oviedo, un independiente que hizo su campaña a pulso, sin contar con maquinaria electoral, sorprendió este domingo porque su mejor pronóstico en las encuestas era un tercer puesto.

El tercero en las urnas finalmente fue el exsenador Juan Manuel Galán, del partido Nuevo Liberalismo y hermano del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que recibió 231,749 votos, equivalentes al 5.5 %.

En la consulta de la derecha participaron nueve candidatos de diferentes partidos opositores al Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, y desde un comienzo Valencia fue la más opcionada en todas las encuestas de intención de voto.

La senadora, que está en su tercer periodo legislativo, es abogada de la Universidad de los Andes y muy cercana al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), a cuya sombra ha hecho toda su carrera política.

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López fue elegida este domingo como la candidata de la ‘Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación’, una coalición de centro, para las elecciones presidenciales colombianas del próximo 31 de mayo.

Con el 88% de las mesas informadas, López, del movimiento Imparables, acumula 501,344 votos, mientras que su único contendiente, Leonardo Huerta, suma apenas 38,265.

López no tenía rival, pese a la competencia con Huerta, un desconocido que aceptó entrar en la disputa para que pudiera haber consulta, ante la negativa a participar del exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, referente del centro en la última década y con dos candidaturas presidenciales en su equipaje.

«Las consultas son un mecanismo de participación democrática para que la ciudadanía tome a través del voto la decisión de quien lidera su sector. Leonardo y yo le propusimos a Colombia enfocarnos en las soluciones», expresó la candidata, quien dijo que a partir de mañana empieza realmente la campaña presidencial.

López fue alcaldesa de la capital colombiana entre 2020 y 2023, y tuvo que hacer frente a la pandemia.

El exsenador y exembajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, fue elegido como candidato a la Presidencia del ‘Frente por la Vida’, la consulta organizada por sectores de la izquierda, que se desarrolló a la par con las elecciones legislativas en Colombia y en la que no participó el senador Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico.

Con el 82.14 % de las mesas informadas, Barreras, del movimiento ‘Solo con Roy ganamos todos’, acumula 203,712 votos, mientras que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero llega a 182,605 votos.

También eran candidatos en la consulta del Frente Amplio Edison Lucio Torres (33,822), Martha Viviana Bernal (32,208) y Héctor Elías Pineda (22,633).

Las elecciones presidenciales en Colombia se celebrarán el próximo 31 de mayo y en caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos válidos, los dos primeros irán a un balotaje el 21 de junio.

En la disputa por la Presidencia, Valencia competirá con otros candidatos que no participaron en las consultas interpartidistas de hoy, entre ellos el senador de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Petro; el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y los candidatos Sergio Fajardo y Claudia López, que se repartirán los votos del centro.

