¡La vida después del béisbol! Los Rivera se consolidan en el sector automotriz

Mariano Rivera Jr., el primogénito del mejor cerrador de todos los tiempos, se consolida en el sector automotriz de la mano de su famoso padre.

El hijo mayor de Mo abrió este mes Mr. Auto Body,otro local de autos.

Durante la apertura contó con la presencia de su padre, quien repartió autógrafos entre los presentes.

Steve Neuhaus, ejecutivo del condado de Orange, exaltó los méritos del panameño y le agradeció por la inversión en esa zona.

"A pesar de todo su éxito en el montículo con los Yanquis, Rivera también es conocido por ser un caballero y un profesional. Agradezco mucho a Mariano y a Mariano Jr. por invertir en el Condado de Orange y les deseo la mejor de la suerte", dijo Neuhaus.

El hijo mayor de Rivera es desde hace un par de años asesor de ventas y servicio en Rivera Toyota, un local de carros ubicado en Nueva York.

Rivera hijo decidió dejar su carrera como lanzador, para dedicarse a los negocios familiares.

Jugó cuatro temporadas en el equipo filial de los Nacionales de Washington en las Ligas Menores y su marca de por vida fue de 7-6, con efectividad de 4.62 y 128 ponches recetados, en 167.2 entradas de labor.

VEA TAMBIÉN: Nacho Fernández tras triunfo ante Barcelona: 'Era una final, pero queda mucho'

El Jr. se convirtió el año pasado en papá por primera vez. Meses antes había dicho que cuando formara su familia quería estar siempre presente.

"No quiero que mi hijo crezca como yo, y que no tenga un padre cerca a causa del béisbol. Veía más a mi papá en la televisión", precisó Rivera Jr.

Hope everyone is having a great week! I want to remind you all to stay focused on your goals; whatever they may be big or small, never let anything stop you! Stay focused & committed and you will see results! https://t.co/MgnKjwSs2d— Mariano Rivera (@MarianoRivera) February 19, 2021