Yves Lampaert sorprende en el Tour de Francia

El belga Yves Lampaert (Quick Step Alpha Vinyl) se coló en la fiesta de los favoritos en la crono inicial del Tour de Francia disputada en Copenhague con un recorrido de 13.2 km y se enfundó con todo merecimiento el primer maillot amarillo en una jornada marcada por la lluvia y el primer aviso del doble vencedor de la "grande boucle", el esloveno Tadej Pogacar, tercer clasificado.

"He ganado al gran Wout Van Aert", lloraba un incrédulo Lampaert (Izegem, 31 año) levantándose de la "silla caliente", ya como ganador de la crono inicial y primer líder del Tour de Francia. El Belga se llevó la crono ante la sorpresa de los jerarcas de la especialidad, se impuso con un tiempo de 15.17 minutos, a una media de 51.7 km/hora, rodando como nadie por las monumentales calles de Copenhague.

Lampaert superó en 5 segundos a su compatriota Wout Van Aert (Jumbo Visma), y en 7 al rey esloveno del Tour Tadej Pogacar (UAE Emirates).

El belga Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) apenas daba crédito a su triunfo en la contrarreloj inicial del Tour de Francia, lo que le supuso estrenar el maillot amarillo ante grandes figuras del pelotón, como su compatriota Wout Van Aert.

“Es increíble, ¡he batido al gran Wout van Aert! No me lo esperaba. Me cuesta hacerme a la idea. Es el Tour de Francia, los mejores ciclistas del mundo están aquì y soy el líder", dijo el líder.

Lampaert corrió con la carretera más seca, evitando el chaparrón que sufrieron sus rivales por el triunfo.

“Efectivamente, la carretera estaba más seca. Muchos me podían superar cuando llegué, pero al final pude ganar”, dijo el pedalista.