Zidane no cree en milagros en el fútbol

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, elogió a sus jugadores por lo logrado en una temporada complicada por lesiones y coronavirus, aseguró que es para "quitarse el sombrero" y defendió que "en el fútbol no hay milagros" y han merecido estar a puertas de la final de la Liga de Campeones.

Real Madrid visita hoy a las (2:00 p.m. hora panameña) al Chelsea en el Stamford Bridge en el juego de vuelta de las semifinales, el partido de ida terminó 1-1 en el estadio Alfredo Di Stéfano

"Hemos tenido dificultades para llegar hasta aquí, hemos superado momentos complicados esta temporada pero hay que quitarse el sombrero ante este equipo que tiene carácter y personalidad.", dijo el francés.

"No es un milagro, hemos llegado hasta aquí por nuestro trabajo y por creer en lo que hacemos. En el fútbol no hay milagros", añadió.

Zidane reconoció que el Chelsea fue superior en el estadio Alfredo Di Stéfano, no se mostró preocupado por el aspecto físico y apuntó al balón como la clave para poder acceder a la final de Estambul. partido diferente". Lo vamos a dar todo en el campo para pasar a la final", dijo el técnico sobre el partido ante Chelsea.

El alemán Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, aseguró que tienen que olvidarse del resultado de la ida de las semifinales de la Champions ante el Real Madrid y que este tiene "cero importancia" en cómo saldrán el miércoles al campo.

"Tenemos que olvidarnos del resultado de la ida. Queremos ganar, para eso preparo a mis jugadores. El resultado no tiene importancia en nuestra preparación y en cómo saldremos mañana al campo", dijo Tuchel en rueda de prensa sobre el 1-1 con el que parten los Blues en la vuelta ante el Real Madrid.

"Es una semifinal, con mucha presión. Confiar al 100 % en nosotros es necesario. No puedes enfrentarte al Madrid sin fe. Lo que aprendimos en la ida es que tenemos todo el derecho para estar en semifinales y que no teníamos que tener miedo por estar enfrente de los mejores equipos del mundo", añadió.

Tuchel también habló sobre la posible presencia de Sergio Ramos para el partido de hoy.

"Si Ramos juega o no... Es una difícil pregunta, porque no lo sé. Para el Madrid cambia mucho porque es el capitán, es el capitán del equipo más exitoso de Europa, pero no podemos pensar mucho en ello. Si juega, nos preparemos para ello", apuntó el alemán.