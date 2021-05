Manchester City y su inversión para llegar a la final de la Champions

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, afirmó que han invertido mucho dinero en los últimos años, pero que la clave del éxito "no es sólo eso".

El técnico español después de eliminar por un global de 4-1 al París Saint Germain en las semifinales de la Liga de Campeones de fútbol.

"Hemos invertido muchos dinero, pero no es sólo eso. Si la gente quiere pensar eso, muy bien, pero hay mucho trabajo por detrás. Y por eso en la última década hemos ganado cinco Premier League", precisó Guardiola.

"Esta es la competición más difícil, porque te enfrentas a los mejores rivales. Nos merecemos estar aquí y jugar la final", añadió.



Guardiola también se tomó un momento para recordar a los jugadores que ayudaron a construir este Manchester City campeón y que ya no están en el club.

"Lo primero en lo que he pensado es en los que ya no están. David Silva, Vincent Kompany, Pablo Zabaleta", apuntó Guardiola

"Estoy muy orgulloso. Mi primer pensamiento ha sido para los que no pudieron jugar hoy. Todos han hecho su contribución en esta Liga de Campeones. Ahora es momento de disfrutar. Tenemos tres semanas para preparar la final", dijo el técnico español en BT Sport.

"El PSG es un equipo que ha eliminado al Barcelona y al Bayern, así que esto significa muchísimo para nosotros. Son unos grandes competidores, es un equipo construido para estar ahí, pero nosotros mantuvimos la compostura. Estamos en la final de la 'Champions'", añadió Guardiola.



El entrenador español alcanzó su tercera final de la Liga de Campeones, la primera en diez años desde que abandonó el Barcelona.

"La gente piensa que es fácil. Lo piensan porque pasó en el pasado y creen que ahora tiene que pasar todos los años. Estar en la final da sentido a lo que hemos hecho en los últimos cinco años", afirmó.



"Es que esta competición es así. Ganamos en la ida porque la pelota dio en el brazo de un rival. Hoy el VAR les anula un penalti por una mano que no era. Esta competición son detalles. El United ganó una 'Champions' por un resbalón de Terry, el Madrid ganó una 'Champions' en el minuto 93, el United remontó en el descuento...", recordó.