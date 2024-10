20 interrogantes iguales y cifras inexactas en segundo debate

Luego de la maratónica sesión del martes, que acabó a primeras horas del miércoles, la Asamblea Nacional aprobó en la tarde de ayer, en segundo debate, el Presupuesto General del Estado 2025.

La aprobación estuvo acompañada de reformas a la parte administrativa del proyecto No.143 para regular las vistas presupuestarias y garantizarles gastos de representación a los representantes y concejales de corregimientos.

Durante la intervención de los diputados que hacían falta por hacer uso de la palabra se cuestionó la ausencia del ministro de Economía, Felipe Chapman.

El titular apareció recién aprobado el proyecto y pidió intervenir, diciendo en tono molesto que su ausencia era porque estaba hablando con todos los mercados y los que financian el presupuesto sin haber dormido.

Chapman dijo que los diputados le hicieron, por lo menos, 20 preguntas idénticas que cuya respuesta repitió una tras otra con paciencia, tolerancia y buena cara.

"Lo que significa o que yo estaba hablando solo, cada vez que me hacían la pregunta y no me ponían atención o que de todas formas querían que se volviera a repetir para alargar un debate por otras razones", expresó.

También, dijo que se manejaron cifras inexactas, asegurando que están garantizados todos los medicamentos para los asegurados y que hay obras en muchos de los distritos que se mencionaron que no existían.'

5:17

a.m. de este miércoles se decretó un receso, luego de 10 horas de discusión del presupuesto. 4

diputados hablaron en la tarde del miércoles, cuando se reanudó el debate.

El tercer debate del presupuesto está previsto para iniciar a las 9:00 a.m. de este jueves.