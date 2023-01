Alertan sobre cebolla que puede no ser apta para consumo

La Asociación de la Comunidad de Productores de Tierras Altas (ACPTA) advierte la importación de un lote de cebolla procedente de los Estados Unidos que puede no ser apta para el consumo humano.

Las información que emana de la Agencia Panameña de Alimentos (APA) señala que existen dos notificaciones que indican que por el Puerto de Balboa (PCC) ingresarán, a más tardar el 5 de febrero próximo, 84,823 libras de "Cebolla amarilla fresca mediana para consumo humano", procedente de Washington, señala el gremio de productores.

Se trata de la notificación 5997756 del importador Eco-Foods And Health, S.A. cuyo embarque fue fechado el 19 de enero de 2023, su ingreso preliminar el 26 de enero de 2023 y con fecha de vencimiento 5 de febrero.

Así mismo, señalan la notificación 5990471 del importador Agropack Cerro Punta, S.A. con fecha de embarque 12 de enero de 2023, ingreso preliminar el 26 de enero de 2023 y fecha de vencimiento 5 de febrero.

Al respecto, la ACPTA explica que las condiciones climatológicas de Washington en el el 2022, permitieron cosechar cebollas entre finales de octubre e inicio del mes de noviembre, y para el envío a Panamá, estas cebollas fueron sometidas a una cadena de frío de 0º C - 4ºC, que según el Artículo Nº 8 del Reglamento Técnico DGNTI - COPANIT 52 -2017, dichas cebollas teóricamente podrían tener un vida útil de 120 días desde la cosecha, cosa que en la práctica no se da, dado que, los importadores interrumpen la cadena de frío para comercializar la cebolla a temperatura ambiente (25ºC - 30 ºC) disminuyendo la vida útil de 120 días a no más de 60 a 75 días de la cosecha.

Lo anterior indica, que entre el 29 de diciembre de 2022 al 13 de enero de 2023, esta cebolla perdió sus propiedades organolépticas convirtiéndola en no apta para el consumo humano.

La interrupción de la cadena de frío de la cebolla para comercializarla a temperatura ambiente en humedad relativa como la de Panamá, la cebolla se brota, se formas hongos y los niveles de carbón sobrepasan los niveles permitidos, agregó la asociación de productores.

Adicional, perder el frío en los alimentos limita su conservación deteriorándolo, lo que implica una pérdida de las propiedades organoléptica.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

La ACPTA también citó que el Reglamento Técnico DGNTI - COPANIT 52 -2017 obliga a estos dos importadores a solicitar a la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del Minsa, permisos sanitario de operación para las bodegas de almacenamientos de la cebolla, misma que no puede ser concedida, dado que el Artículo Nº 35 de la Ley 352 de 18 de enero de 2023, estipula que a partir de 19 de enero de 2023, las infraestructuras de Mercados Nacionales de la Cadena De Frío, S.A. solo podrán ser utilizadas para adquirir, procesar, almacenar y/o distribuir productos agropecuarios alimenticios cosechados dentro del territorio Nacional, destinado al consumo local o a la exportación con excepción de aquellos rubros que no se produzcan dentro del territorio nacional, y que se demuestre por la autoridad competentes el desabastecimiento o urgencia nacional.

La diferencia entre la cebolla importada y la cebolla nacional radica principalmente en la calidad, frescura y propiedades organolépticas que a diferencia de la cebolla importada, contiene menos componentes azufrados, la cebolla nacional no produce regustos desagradables. Estas característica hacen que la cebolla nacional sea ideal para utilizar cruda, tanto en ensaladas, cremas y purés de verduras, detacan productores.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!