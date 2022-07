Alto costo de la vida: Un reto por solucionar

El alto costo de la vida se ha convertido en un dolor de cabeza para la población panameña, que cada día que acude a los supermercados, mercaditos, tiendas, abarroterías, minisúpers y restaurantes ve cómo su dinero cada día alcanza para menos.

Incluso esta situación podría empeorar, teniendo en cuenta el alto costo de los derivados del petróleo, el aumento de los fletes, entre otros factores.

A nivel de Panamá, el panorama es complicado porque a ese alto costo de la vida hay que sumarle el alto nivel de desempleo y los miles de ciudadanos que realizan actividades informales.

En ese sentido el economista Olmedo Estrada recuerda que en Panamá se puede hablar que el 60% de la población activa son familias que reciben ingresos menores de mil dólares, lo cual son ingresos considerados como ingresos promedios, bajos para una familia cuyo costo de la canasta básica ronda los 300 dólares.

"Estas familias además de los gastos de la canasta básica de alimentos, tiene que hacerle frente y a otras necesidades económicas que también han ido aumentando, es decir que el efecto de la crisis económica y financiera que se está dando en el mundo ya comienza a dar una presión inflacionaria localmente, porque eso se veía venir y los gobiernos en este caso no tienen recursos para hacerle frente a este tipo de situaciones y tienen que buscar alternativas que le permita tomar algunas medidas que ayuden a la población", indica:

Recuerda que sin recursos no se pueden tomar medidas que ayuden a que se mantenga los precios bajos de la gasolina y el precio bajo de los alimentos, porque la presión inflacionaria que hay es que los costos vienen de afuera y al llegar al país lo que hace es que incrementa el valor de la producción de muchos bienes que se consumen localmente y por allí es donde viene la situación económica que estamos viviendo en este momento, que es muy difícil.

Considera que "Esto son los conflictos que se dan en economías, en donde la situación económica comienza a dar una presión inflacionaria que es la que lleva sobre todo a los sectores económicos más bajos, porque a consecuencia de lo que está ocurriendo por el tema del petróleo, la guerra, el aumento de los fletes del transporte marítimo, todo esto se ha ido acumulando y trae como consecuencia el impacto de esa presión inflacionaria que afecta a los sectores más pobres".

Recuerda que esto ya se ha vivido en otros momentos, en el mundo, cuando se han dado las crisis económicas donde el alto costo de la vida lo que lleva es a que muchas familias pasen dificultades sobre todo en el tema de la alimentación.

Plantea el economista que cuando se da la inflación en países, que es lo que ocurre ejemplo claro Venezuela, la inflación que viven lleva a tener carencia de muchos productos, la desesperación de la familia, no poder conseguir productos a bajo costo, los ingresos familiares cada día se reducen más, es decir ellos viven una situación crítica que los arrincona y no les da opción para poder obtener bienes y servicios para la familia.

"Eso que se vive en Venezuela se va a ver reflejado ahora en muchos países de Latinoamérica porque esa presión inflacionaria viene ahora por el costo del petróleo y sus derivados, porque no es solo el petróleo como tal sino sus derivados están sufriendo un impacto hacia la alza y eso lo que hace es una presión inflacionaria que cada vez más aumenta y el costo de vida va estar más alto, sin embargo los salarios cada vez se ven reducido y el poder de compras se disminuye y esa es la situación que estamos viviendo al punto que podemos llegar al extremo que las personas no tengan con que comer y no puedan comprar bienes y servicios, la familia se desintegra porque comienzan los problemas sociales y hay muchos problemas que se derivan de esta situación donde los gobiernos tienen que generar situaciones que le permitan disminuir esa presión social", destaca Estrada.

En tanto René Quevedo, consultor laboral, considera que el panorama es complicado, ya que a la crisis laboral se suma ahora la presión inflacionaria, que está teniendo un fuerte impacto sobre el poder adquisitivo de las clases humildes.

"La economía no está generando nuevos empleos y la mayoría de los empleos que se están generando son informales. A pesar de los aumentos en la planilla estatal, entre enero y abril 2022, Mitradel tramitó 42% menos contratos laborales que en el 2019, año en el que se tramitaron 378,495 nuevos contratos laborales, pero sólo se agregaron 52,040 empleos a la economía, todos informales. En contraste, entre octubre de 2021 y abril 2022 se añadieron 60,047 nuevos informales, en un entorno de incertidumbre debido a las repercusiones directas e indirectas de la Guerra en Ucrania. La creciente precarización y estatización del empleo es síntoma del deterioro de la confianza en el clima para la inversión privada en el país, cuyo rescate debe ser la primera prioridad nacional.