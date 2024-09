Anel Flores: No se va a tapar a nadie en los auxilios económicos y descentralización paralela

La primera reunión de transición entre el contralor general de la República, Gerardo Solís, y el contralor designado, Anel “Bolo” Flores, se realizó este lunes en la sede de la Contraloría.

Tras la reunión, Flores dijo que se van a investigar los auxilios económicos otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y la descentralización paralela, pero lo que no van a permitir es que una investigación en curso se utilice para dañar reputaciones, sin que la persona investigada tenga la oportunidad de demostrar su posible explicación a los cargos que se les puedan imputar.

Declaró que obviamente esos casos van para el Ministerio Público, porque la Contraloría no procesa a nadie judicialmente.

“Pero tengan la seguridad de que aquí no se viene a tapar a nadie. Se harán las investigaciones y las auditorías necesarias para tener un caso real y no mediático”, detalló.

Agregó que no se pueden estar dañando honras “porque me dijeron”, tiene que haber una certeza de que la información que se dé debe ser la correcta para no dañar reputaciones.

Por su parte, Solís dijo que el escándalo de los auxilios económicos surgió en mayo de 2023, en plena campaña política, y hubo quienes intentaron desprestigiar a jóvenes estudiantes para sacarles provecho político.

Para Solís, los estudiantes merece respeto y consideración y agregó que la responsabilidad de la transparencia en la publicación de la información no radica en la Contraloría, ya que ellos tienen la información mientras se tramita el expediente.

En cuanto a las obras del Estado, Solís manifestó que se están realizando al precio correcto, justo y razonable dentro de lo que cabe en la plaza comercial.