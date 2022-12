Apede advierte ineficiente operación en puertos de cruceros

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) advierte que la ineficiencia, falta de planificación y coordinación por parte de la Autoridad de Turismo (ATP), así como de las entidades públicas y privadas involucradas en la operación de los puertos de cruceros, está poniendo en riesgo las imagen del país como destino turístico.

Si las operaciones en los puertos no son manejadas de manera eficiente, bajo criterios y estándares de calidad mundial, se pone en riesgo la permanencia de estas operaciones en nuestro país, sentenció el presidente del gremio empresarial, Temístocles Rosas.

La APEDE expresó de manera pública su preocupación por los eventos ocurridos recientemente en el Puerto de Cruceros de Amador, tanto en materia de infraestructura, así como en el proceso que afecta la experiencia de los cruceristas que ingresan por este puerto al país.

Incidentes como el desplome de una rampa de acceso de cruceristas, así como largas horas de espera para los trámites de ingreso y salida al puerto de Amador le están dando la vuelta al mundo.

Representantes de la Norweigan cuestionaron que desde hace dos años hayan notificado a Panamá su intención de desembarcar en los puertos de Colón y Amador como destino turístico y el gobierno no cuente con la infraestructura adecuada, ni vías de accesos.

Ante estas realidades, la APEDE advirtió que el desaprovechamiento de importantes inversiones realizadas ocasionará pérdida de puestos de trabajo y grandes afectaciones a la imagen de Panamá como destino turístico, en un momento crítico para la industria que apenas empieza a recuperarse de su peor crisis en la historia.

Los empresarios exigieron a todas las instituciones públicas y privadas relacionadas a las operaciones de terminales portuarias y de cruceros mayor compromiso para ejecutar acciones inmediatas para mejorar las infraestructuras y procesos necesarios para la atención de naves, tripulantes y pasajeros de manera eficiente, oportuna, segura y cómoda.

El sector turístico aportó un 13% al PIB, en el 2019 y con la inyección económica que estaría dejando al país la operación producto de las líneas de cruceros ese porcentaje debe aumentar; por lo que debemos salvaguardar nuestra imagen como destino turístico, así como la sostenibilidad y éxito de esta importante actividad, reiteró Rosas.

No se tomaron el tiempo, ni la previsión para la anunciada temporada de cruceros, lo que pone en riesgo esa operación que genera gran beneficio a la economía nacional, cuestionó el gremio empresarial.

Rosas indicó que la falta de planificación en el tema de migración e infraestructura se replica en la logística de transportes, seguridad, entre otros." No hay coordinación de parte de la Autoridad de Turismo lo que pone en riesgo de perder el interés de la líneas de cruceros", sentenció.

"Un turista que se lleva una mala impresión no solo no regresa, sino que replica su experiencia, lo que afecta la imagen de Panamá. Traer una línea de cruceros no es fácil para un destino. Panamá compite con muchos destinos dentro de la región, y ahora que lo tenemos no hemos estado preparados para recibirlos", puntualizó el presidente de APEDE.

