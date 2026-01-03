/ / / /

Panamá

APIMPA respalda decisión del Ejecutivo de autorizar la exportación del material rocoso de la mina

Según esta asociación, la medida representa una esperanza real para  miles de panameños que dependen directa e indirectamente de esta actividad  productiva. 

La nueva exportación dejará réditos superiores al país.

La Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña (APIMPA) celebra y respalda el reciente anuncio del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien durante su mensaje a la nación informó sobre la  autorización para que se  procese el material rocoso existente en el área del proyecto minero. 

De acuerdo on APIMPA, esta medida no solo representa una decisión estratégica para impulsar la economía, sino también una esperanza real para  miles de panameños que dependen directa e indirectamente de esta actividad  productiva. 

La asociación señala que, durante los últimos meses, numerosas familias han  enfrentado momentos de incertidumbre, pérdida de ingresos y oportunidades  laborales. Por ello, este anuncio significa alivio, y una oportunidad tangible para  recuperar el bienestar y la dignidad del trabajo. 

"APIMPA valora la sensibilidad del Gobierno Nacional al escuchar las necesidades del país y adoptar decisiones  orientadas a generar empleo, dinamizan la economía y recuperar la confianza  al sector productivo", reza el comunicado. 

APIMPA está conformada por más de 400 proveedores panameños, entre  pequeñas, medianas y grandes empresas establecidas en todo el territorio  nacional. Este sector empresarial, compuesto mayormente por panameños  comprometidos,  caracterizados por su resiliencia, su capacidad técnica y su  profundo sentido de responsabilidad social. 

La asociación se declara lista para apoyar este proceso y aportar soluciones concretas que impacten  positivamente en la vida de las personas. 

Los proveedores representados por APIMPA promueven, además, principios de  economía circular, el uso eficiente de los recursos, y el fortalecimiento de encadenamientos productivos locales contribuyendo así a oportunidades que se  traducen en desarrollo humano, bienestar social y progreso sostenible para  Panamá. 

Más allá de la reactivación económica, APIMPA destaca que esta medida  simboliza esperanza para quienes necesitan empleo, tranquilidad para los  hogares y oportunidades para avanzar.

"Los más de 400 proveedores panameños están comprometidos con nuestro país y preparados para apoyar con responsabilidad, profesionalismo y un profundo compromiso humano.  APIMPA reitera su disposición de continuar colaborando de manera cercana con  las autoridades, el sector productivo y todos los actores involucrados, siempre  priorizando el bienestar de las familias, la estabilidad laboral y el desarrollo integral de Panamá", recalcan. 

