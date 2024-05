Aprueban contrato de arrendamiento para planta de prefabricado de Línea 3

El Consejo de Gabinete aprobó el contrato de arrendamiento, mediante procedimiento excepcional, entre el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos y el Consorcio HPH Joint Venture, de los terrenos donde se encuentra ubicada la planta de prefabricado de las estructuras del proyecto Línea 3 del Metro de Panamá.

Se trata de la parcela CC01-65, con un área de terreno de 10 hectáreas más 1009.85 m2, ubicada en Camino de Cruces en el corregimiento de Ancón distrito de Panamá, con un valor estimado de 15 millones 740 mil 869 dólares.

El contrato que tendrá una duración de 6 años, contados a partir del 1 de febrero de 2022, tendrá un canon de arrendamiento acordado anual de 3.75 % del valor promedio estimado vigente de dicha parcela, durante los dos primeros años; el 4.75 % durante los años 3 y 4; el 5.75 % durantes los años 5 y 6, según la resolución de Gabinete No. 47 de 14 de mayo de 2024.

Se esta manera, el canon de arrendamiento por el periodo total de vigencia del contrato ascenderá a la suma de 4 millones 328 mil 739 dólares.

El canon de arrendamiento se hará efectivo a partir del refrendo del contrato por la Contraloría General de la República y se debe pagar durante los primeros días de cada mes.

En caso de que el arrendatario incurra en morosidad pagará un recargo del 2 % sobre el canon de arrendamiento pactado, a partir del sexto día de cada mes.

La arrendataria deberá aportar una fianza de cumplimiento de contrato, equivalente al importe de un mes de canon de arrendamiento por cada año de vigencia del contrato.

Tras las negociaciones, el consorcio de la Línea 3 del Metro de Panamá, a través de la Nota HPH -TER-2023-0191 de 28 de junio de 2023, presentó su aceptación a la propuesta sobre el nuevo canon de arrendamiento, que le fue presentada por el Secretario Ejecutivo de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos mediante Nota MEF-2023-31223 de 6 de junio de 2023.

La Línea 3 del Metro de Panamá presenta un 56% de avance, así lo dio a conocer el director general del Metro de Panamá, Héctor Ortega.

El Consorcio HPH JV, integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd., Posco Engineering & Construction Co. y Hyundai Engineering Co. Ltd., son los encargados de la construcción de la Línea 3 del Metro.

