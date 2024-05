ATTT cancela licitación para tercerizar su gestión de cobro

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) decidió cancelar una licitación millonaria para tercerizar el servicio de cobranza de la recaudación y cartera morosa de la entidad.

A consideración de la ATTT existen requisitos establecidos en el pliego de cargos del acto público que requieren ser revisados para su mejor comprensión.

La cancelación se ordena un día antes de la entrega y apertura de sobres con las propuestas económicas de las empresas que tuvieran a bien participar del acto público No. 2024-1-03-0-08-LV-010351 que tenía un precio de referencia de $3.75 millones.

La decisión de la ATTT se toma a solo cinco semanas para que concluya su gestión el Gobierno del PRD y en el marco de la petición del presidente electo José Raúl Mulino de que no se concretaran licitaciones grandes, como esta.

"No por ganas de pararlas, pero no puede ser que a la carrera nos vayan a dejar un camino minado de cosas que no son prioritarias o de gastos que no están contabilizados", dijo Mulino.

Según el mandatario electo, lo más fácil de mundo es hacer una licitación y habilitar una partida en el presupuesto y después hay que corretear para que haya plata para cumplir con ese compromiso. "Es una práctica presupuestaria nefasta", aseguró.

En la reunión previa, efectuada el pasado 12 de marzo, asistieron siete empresas interesadas en concursar en la licitación que buscaba contratar los servicios de una empresa con experiencia en gestión y cobranza de usuarios, para mejorar la operación y procesos para obtener un incremento en los ingresos propios y reducir la morosidad existente.

La empresa que sería contratada tendría un periodo de cinco años para realizar su labor y la oportunidad de que el contrato fuera renovado. Tendría derecho a una comisión que oscilaba entre el 10% y 25%, que se calcularía sobre el incremento de la recaudación.

El proyecto incluía la utilización de un centro de contacto con llamadas salientes para la debida gestión de cobro.

