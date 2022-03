Autoridad Marítima de Panamá autorizó deshuesadero en costa de Colón

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha sido la responsable de autorizar el polémico deshuesadero de barcos en plena ciudad de Colón y cerca de los puertos, tema que ha sido rechazado por los ambientalistas por ser una actividad altamente contaminante y perjudicial para los trabajadores.

Ayer Ali Kahn, presidente de Club Náutico de Colón, afirmó que este no es el lugar correcto para que se haya instalado un deshuesadero de barcos, algo que genera contaminación en la costa de Colón.

"No sé si este deshuesadero está dentro del margen de las leyes, pero ambientalmente no es lo correcto picar o deshuesar un barco dentro del agua. Obvio que allí se liberan químicos y productos que no deberían", señaló Kahn.

Dijo que en el caso de los miembros del club, igual son afectados por el deshuesadero, ya que cuando se libera hidrocarburo "los botes se manchan con aceite y cuestiones como esa".

Kahn también se refirió a la llegada del sargazo a las costas de la ciudad de Colón, muy cerca de los puertos y el paseo marino.

Dijo que es un problema que este año ha sido mayor con el alga invasora llamada sargazo, precisamente cuando se ha activado el deshuesadero de barcos.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) prometió hacer un pronunciamiento sobre este tema.

Recientemente, la AMP anunció que contrató por invitación directa a la empresa J.A.M. Marine Dockyard para el deshuesar dos embarcaciones encalladas por 786 mil 849 dólares.

El dinero se pagará del Fondo Especial de Contaminación por Hidrocarburos.

Los barcos que están siendo ya deshuesados son el "Alisa A" que fue trasladado desde Bocas del Toro a las costas de Colón y el Arly Ken, todos con productos oleosos en su interior y otros materiales contaminantes, según los ambientalistas.

J.A.M. Marine Dockyard tiene como directivos a Alejandro Villarreal, Salomón Cohen y Dilsa Cedeño. Antes, José Digerónimo era parte de la directiva de esta sociedad, siendo igual parte de la junta directiva de la AMP en el gobierno de Juan Carlos Varela.

La AMP ha permitido de forma gratuita que se realicen estos trabajos en un terreno que el Estado tiene al final del paseo marino de la ciudad de Colón, muy cercano a las operaciones portuarias y turísticas.

Incluso la empresa tendrá a su disposición todo el material reciclado.

Pero para Ricardo Wong, ambientalista de la fundación ProMar, este no es el sitio correcto para que la AMP haya autorizado el deshuese de estos barcos, porque se trata de una actividad contaminante tanto para el ambiente y quienes hacen este trabajo.

"Es por eso que no solo es un tema ambiental, sino también laboral donde el Ministerio de Trabajo también tiene entrar. Estos barcos podrían tener material de asbesto (material cancerígeno) y pinturas tóxicas que ponen el peligro a estos trabajadores", dijo Wong.

