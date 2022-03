Alcalde de Boquete denunció que Contraloría retuvo su quincena

El alcalde de Boquete, Joswar Alvarado, denunció a través de sus redes sociales, que no ha podido cobrar su salario esta quincena por observaciones realizadas por la Contraloría General, las cuales criticó.

“Hoy me envían estas observaciones, que debo equiparar un salario que tiene 15 años de existir, ¿qué pretenden que no cobre?”, escribió la autoridad local, quien subió una imagen de un documento en el que se realiza la observación.

En la nota, en la que se observa parcialmente el sello de la Contraloría, se le pide revisar las asignaciones personales.

“Yo no me aumenté mi salario, mantengo el mismo salario que estaba hace 15 años, 2 años y medio de gestión cobrándolo igual y hoy me dicen que lo tengo que bajar, sino no me pagan la quincena”, cuestionó el alcalde de Boquete.

Los municipios tienen la potestad de elaborar sus presupuestos y, por consiguiente, fijar los salarios de su personal, incluidos en el renglón de servicios personales.

Esta no es la primera diferencia que ha tenido Alvarado, que milita en el partido Cambio Democrático, con el Gobierno Central.

A finales del año pasado, el Ministerio de Salud (Minsa) sancionó a la alcaldía con $5,000.00 debido a incumplimiento en las medidas de bioseguridad en los eventos realizados con motivo de la celebración del bicentenario de la independencia de Panamá de España en ese distrito.

A su vez, el Minsa le prohibió efectuar un desfile de Navidad que estaba previsto para el 18 de diciembre del año pasado.

En una entrevista brindada a este medio a inicios del año, Alvarado consideró estas sanciones como un ataque político.

