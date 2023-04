Banca local ha podido absorber parte del alza de los intereses

"La banca ha podido absorber gran parte del alza de intereses", fue el comentario realizado por Carlos Alfredo Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) al realizar un balance trimestral sobre el desempeño del centro bancario internacional.

El ambiente competitivo del sistema bancario es un elemento que ayuda a que esta alza no incida en forma impactante sobre los clientes, pero Berguido es consciente de que "sería iluso pensar que no nos va a afectar".

Al respecto, Otto Wolfschoon, presidente de la junta directiva de la ABP, informó que para el resto del año se esperan más aumentos, pero en forma más espaciada.

Wolfschoon detalló que los préstamos comerciales son los primeros en ajustarse con las alzas de intereses, no obstante, no hay un segmento en particular que se le coarte más que al otro, aclaró.

Al subir las tasas, se supone, que se debe producir una caída en la inflación, lo que también significa una caída en la producción.

Sin embargo, a juicio del también economista, el país no necesita un frenazo, a través de una subida de las tasas.

Por otra parte, no piensa que esta situación vaya a producir una recesión en Panamá, pero es un elemento que va a restar un poco la fortaleza del crecimiento económico a futuro.'



Los activos crecieron 3.2%, sumando más de $122 mil millones al mes de febrero, mientras que los créditos se elevaron11.3%.



Las cifras del centro bancario se mantienen al alza en los primeros meses del año, con una ligera disminución en los depósitos, en comparación con el mismo periodo de 2022.



Los sectores con mejor rendimiento siguen siendo los préstamos hipotecarios, seguido de los de consumo personal, comerciales y construcción.



En cuanto a préstamos nuevos, destacan los otorgados al comercio, que incluye al sector servicios, así como los de consumo personal e hipotecarios.

La economía del país creció 10.8% en 2022, con una inflación alta en comparación con años anteriores de 2.9% y una tasa de desempleo cercano a 9%.

La última alza realizada por la Reserva Federal de los Estados Unidos se anunció el 22 de marzo y fue de un cuarto de punto porcentual.

Por otra parte, Wolfschoon destacó que el país presenta muchas ventajas con su sistema monetario y bancario, como la competencia entre los bancos que, al competir, tienden a mantener sus márgenes bajos, tratando de compensarlo siendo más eficientes.

Por lo general, cuando se dan estos ajustes a las tasas de intereses, a Panamá llegan con algo de atraso.

El mecanismo de transmisión es variado, explicó el directivo de la ABP, quien ilustró que parte del financiamiento de casi todos los bancos locales viene de los Estados Unidos y esas tasas se ajustan en forma rápida.

Por otra parte, existen financiamientos más largos sujetos a tasas que cambian a seis meses y, adicional, están los depositantes, muchos de los que mantienen fondos a plazo fijo, por lo que los intereses también aumentan en forma lenta.

